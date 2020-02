En manos del pueblo decisión de enjuiciar a ex presidentes por actos de corrupción: AMLO

Carlos Salinas y el recién detenido Emilio Lozoya.

El primer mandatario de la nación, Andrés Manuel López Obrador, expuso que no hay consigna para “perdonar” a los anteriores ex presidentes y dejó en manos del “pueblo” la decisión de llevarlo a cabo. En el caso de PEMEX, cabe resaltar que el concuño de Carlos Salinas, José Antonio González Anaya, fue el sucesor de Lozoya en el caso de la paraestatal.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, expuso que tampoco existe “consigna contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex”, y quien como se sabe, lo detuvieron este miércoles en Malaga, España, donde vivía a cuerpo de rey; al tiempo de aclarar que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) procesar al exfuncionario, una vez de que sea extraditado a México.

“La Fiscalía está haciendo su trabajo, muy bien, les recuerdo que se trata de una institución autónoma, no hay consigna específica, si hablamos de consigna, lo que queremos es que se destierre la corrupción de México, y esto se está llevando a cabo en el marco de la legalidad”, comentó al ser cuestionado sobre la detención de Lozoya Austin.

López Obrador pidió ir a fondo en este, como en todos los casos de corrupción, aunque, subrayó que su gobierno no hará linchamientos ni juicios sumarios. “No hay complicidad, no hay impunidad, y al mismo tiempo se garantiza el Estado de derecho, no podemos hacer juicios sumarios, linchamientos, es explicar las cosas hasta que nos corresponde”, resaltó.

Corrupción Peña-Calderón

López Obrador, la empresa Odebrecht tuvo “facilidades” en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto

Dijo que esa empresa con el primero, obtuvo ayuda con créditos de la banca de desarrollo a precios muy bajos para la construcción de una planta de polietileno; y con el segundo, indicó, se dio la compra por parte de Pemex a un sobreprecio de una planta irregular de fertilizantes.

“De que había esa liga de Odebrecht con el gobierno no hay duda, se conoce hasta una reunión que llevó a cabo el Consejo de Administración en Los Pinos, ¿qué más prueba puede haber?”, puntualizó.

Emilio Lozoya se identificó con una licencia de conducir falsa y con otro nombre al momento de su detenciíón. López Obrador recalcó que la postura de su gobierno no es la persecución, sin embargo, si los ciudadanos decidieran que se tiene que enjuiciar a los expresidentes por presuntos actos de corrupción, se tendría que hacer.

“El hecho de no perseguir a los expresidentes era hacia atrás para los que se fueron, no para nosotros, los que estamos tenemos que ajustarnos a las nuevas reglas, es decir que no podemos actuar de manera ilegal y cometer actos de corrupción”. (Ariel Velázquez).