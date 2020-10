En elección presidencia Morena, denuncia Mario Delgado complot en TEPJF

Al conocerse el proyecto de resolución del magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde se echaría por tierra el proceso de encuestas para la elección de la dirigencia nacional de Morena; el virtual ganador, diputado Mario Delgado Carrillo, objetó dicha decisión, lo mismo que miles de militantes, quienes utilizaron las redes sociales y diversos medios de comunicación para exponer su descontento.

Ante el cúmulo de protestas de esta descabellada decisión contraria a lo que los mismos magistrados electorales propusieron y aprobaron, de avanzar el proyecto de Fuentes Barrera de posponer hasta después de las elecciones de junio de 2021 la renovación de dicha dirigencia, se perdería toda credibilidad en dicho órgano, dijo Mario Delgado, por lo que se tuvo que suspender la sesión “hasta nuevo aviso”, esperando tal vez otro “albazo”.

Y es que dicha decisión del presidente del TEPJF, desató una montaña de críticas y acusaciones a ese órgano, como ya se precisó, que todo indica “se vende al mejor postor”, de ahí que toda la militancia de Morena y de otros partidos hicieron coro para que dichos magistrados “corruptos” “saquen las manos” de dicho proceso.

Transcendió que quienes están a favor de Felipe Fuentes, son Monica Aralí Soto Fregoso, Indalfer Infante González y José Luis Vargas Valdez, en tanto que los que están en contra son: Reyes Rodríguez Mondragón, Otalora Malassis Janine Medaline y Felipe de la Mata Pizaña.

Traicionan ideal AMLO

Horas después de conocerse el proyecto de sentencia, el legislador y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO), Mario Delgado, denunció que se fraguó un “complot” detrás de dicha resolución del TEPJF de suspender el proceso de las encuestas para la elección de la dirigencia nacional de Morena.

“No debemos traicionar el ideal de nuestro presidente @lopezobrador por alcanzar una auténtica democracia. Mañana podría materializarse un vergonzoso ´complot´ para evitar que ganemos la encuesta en #Morena. No lo debemos permitir porque en la 4T el pueblo manda”, escribió en su cuenta de twitter.

Felipe Fuentes Barrera, magistrado presidente del TEPJF

Mario Delgado Carrillo, calificó como grave que en el TEPJF se pretenda dejar sin efectos el proceso de encuesta para la renovación de la dirigencia nacional de Morena, pues advirtió que está en juego la credibilidad del propio tribunal cuando se tiene en camino el proceso electoral del 2021.

“Es grave que el TEPJF se retracte de sus resoluciones, lo que está en juego es su credibilidad y es delicado porque será el árbitro para el 2021”, sostuvo el virtual ganador de la dirigencia nacional de Morena, lo que en los hechos se trataría de un “robo”.

Al respecto, puntualizó que el Tribunal Electoral tiene que actuar con responsabilidad y generar certidumbre, sin embargo, destacó que con esta decisión está sembrando dudas, pese “a la ratificaron de la convocatoria del INE que ellos mismos realizaron en sus términos”.

Destacó que el proyecto de sentencia que se propone en el TEPJF, respecto a la dirigencia de Morena “es contradictorio porque hay cosas que ya habían sido juzgadas, independientemente del daño a nuestro movimiento, preocupa la credibilidad de la institución”.

“La semana pasada ellos ratificaron la convocatoria del INE en sus términos, ellos mismos en su última sesión y una semana después parece que ya no gustó, no sé qué vieron en esta semana que no habían visto durante todo el proceso”, recalcó.

Circula ya un proyecto de sentencia en donde mañana el @TEPJF_informa tirará la encuesta para la dirigencia de #Morena. Al parecer resultaron ciertas las presiones externas para evitar que la gente decida en nuestro movimiento. Se confirma: “Mucho pueblo para tan poco dirigente” pic.twitter.com/bJJTZDU25p — Mario Delgado (@mario_delgado) October 5, 2020

Rememoró el llamado que hizo el sábado pasado en el sentido de que se retirarán ya todas las impugnaciones en el Tribunal y se dejará correr la encuesta para que la gente decida la nueva dirigencia de Morena, “pero hay muchas resistencias y está claro que vamos a delante en prácticamente todos los sondeos y hay un interés en que no lleguemos a la dirigencia de Morena”.

Indicó que el concluir el proceso de renovación de Morena mediante encuesta, dará una dirigencia con autoridad y legitimidad.

No debemos traicionar el ideal de nuestro presidente @lopezobrador_ por alcanzar una auténtica democracia. Mañana podría materializarse un vergonzoso complot para evitar que ganemos la encuesta en #Morena. No lo debemos permitir porque en la 4T el pueblo manda. #QueLaGenteDecida — Mario Delgado (@mario_delgado) October 5, 2020

“Es algo que solo Morena puede ser y eso da autoridad moral, da autoridad política, te da la posibilidad justamente de convocar a la unidad y de ponernos a organizar ya a la gente rumbo al 21, que es realmente lo importante, lo que nos toca hacer como militantes y simpatizantes”, manifestó.

Delgado Carrillo indicó que en Morena no hay pensamiento único, “por eso no nos hacen bien las divisiones, necesitamos hablarnos con respeto e integrarnos y estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo”, expuso

Vergonzosa sesión

En la sesión de ayer, en el orden del día se tenía anotado que discutiera el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Felipe de la Fuente Barrera, donde se pide desechar la encuesta que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE) para renovar la dirigencia nacional de Morena.

Asimismo, los magistrados debían sesionar y resolver 8 juicios para la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos, quienes consideran que la organización de la encuesta y los resultados obtenidos del primer ejercicio para reducir el número de participantes mediante este método de reconocimiento, violentan sus derechos políticos.

El proyecto de sentencia, también pretendía que la presidencia de Alfonso Ramírez Cuéllar se extienda por lo menos hasta después del 6 de junio de 2021, cuando concluya el proceso electoral 2020-2021.