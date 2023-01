En el juicio de Genaro García no hay pruebas fehacientes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hasta ahora no ha habido “pruebas fehacientes” en el juicio en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que se está llevando a cabo en Estados Unidos.

Al iniciar la conferencia de prensa, el mandatario federal indicó que este juicio con este funcionario de alto nivel en el área de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa – que apenas lleva un día de haber iniciado - es un “drama judicial”.

“Hasta ahora no ha habido pruebas así vamos a decir, fehacientes, se habla también que acumuló una fortuna de muchísimo dinero, de alrededor de mil millones de dólares, ayer el que lo acusa, habla de que recibía un millón de dólares diarios y vamos a informar también qué dicen sus abogados, ya se está hablando de sus cómplices de García Luna de algunos que trabajaban con él, pero es un drama judicial”.

López Obrador adelantó que a partir de este martes en La Mañanera se dará un reporte diario sobre el desarrollo del juicio de García Luna, ya que los medios convencionales “no están dispuestos a informar”.

“Como diría el escritor Agustín, una tragicomedia y no queremos que pase de noche o que la gente no se entere porque sinceramente no le tenemos confianza a los medios convencionales en el país porque guardaron silencio mucho tiempo, incluso acciones vinculadas con los gobiernos anteriores, sobre todo en el tema de corrupción y vuelvo a repetir, no todos los medios pero sí quienes tienen la capacidad de informar masivamente, no están muy dispuestos a hacerlo, a garantizar el derecho a la información y por eso vamos a estar informando”, dijo.

