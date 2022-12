En el aire la cláusula de “vida eterna”; decretan receso en la Cámara de Diputados.

La declaración del presidente López Obrador de vetar la reforma electoral, si se mantiene el traspaso de votos entre partidos, conocida como cláusula de “vida eterna”, derivó en un receso en la sesión de la Cámara de Diputados, donde las bancadas negocian mantenerla o suprimirla.

Las bancadas del Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) buscan que la reforma se apruebe tal como la envió el Senado y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine su viabilidad.

En caso de ser eliminada dicha cláusula de la minuta que regresó la Cámara Alta, la reforma ya no podría discutirse dentro del actual periodo de sesiones, como se prevé en la Constitución y en el marco legal del Congreso de la Unión.

En este sentido, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió dos minutas que devuelve el Senado de la República en sesión con formato semipresencial. La primer minuta, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La segunda minuta, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los funcionarios públicos.

Karla Almazán Burgos diputada de Morena, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, expresó que con fundamento en los artículos 59 y 82 del Reglamento de la Cámara de Baja, se solicita considerarlas de urgente resolución y someterlas a discusión y votación de inmediato.

Precisó que como lo dispone la fracción e) del artículo 72 constitucional, la discusión versará únicamente sobre las reformas o adiciones que la colegisladora haya realizado, sin poder alterar de ninguna manera, los artículos aprobados por ambas cámaras.

Almazán Burgos informó a la Asamblea las modificaciones que la Cámara de Senadores realizó a los proyectos de decreto.

El Pleno de la Cámara, en votación económica, desechó dos mociones suspensivas de los diputados Jorge Álvarez Máynez (MC) y Paulo Gonzalo Martínez López (PAN), quienes señalaron que las reformas son violatorias a la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y se destruye el sistema electoral, que es funcional.

Enseguida, las diputadas Elizabeth Pérez Valdez (PRD) y Mirza Flores Gómez (MC) fijaron sus posturas sobre las minutas, acto seguido, la diputada Almazán Burgos, decretó un receso.

PVEM: “no requerimos de ayuda artificial”

Posteriormente en conferencia de prensa el coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Puente, aseveró que su determinación no responde a las declaraciones del ejecutivo quien habló de un posible veto y dijo que su partido renuncia a la llamada “Cláusula de Vida Eterna”.

"Nos dicen que pedimos una cláusula de vida eterna, mienten. Desde que nació el Partido Verde, no hemos perdido el registro, no necesitamos ninguna cláusula de vida eterna, no era para eso, no era transferencia de votos, de lo que hablábamos era reconocer las candidaturas comunes, pero antes que nos digan que queremos vida eterna, la vamos a retirar", aseveró el legislador.

Aseguró que su decisión no obedece a las declaraciones del Ejecutivo federal, sino a los ataques y calumnias que se han vertido en los “medios de comunicación”.

“No vamos a tolerar las mentiras ni la difamación de los medios, el Partido Verde no está presionando a nadie, mucho menos hay un pleito del partido verde, del PT y de Morena. Se han dicho muchas mentiras. Ante los ataques y la embestida que hay, decimos que no requerimos de ayuda artificial de ningún partido político", aseveró.

Por su parte, la bancada del PT no se ha pronunciado al respecto.

