En el Senado tomará protesta Rosario Piedra, nueva titular de la CNDH, en un ambiente hostil

Rosario Ibarra Piedra cuenta con el respaldo de la mayoría en el Senado y del primer mandatario AMLO.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, afirmó que no se cometieron irregularidades en el proceso en el que se designó a Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH, por lo que “no llamarla a la toma de protesta, es en sí un acto ilegal”.

Sin embargo la bancada del PAN en ese órgano legislativo puntualizó que se debe reponer el procedimiento de elección debido a las anomalías en la votación.

Por su parte Fernández Balboa precisó que el Reglamento del Senado dispone que quien haya sido designado, debe rendir la protesta constitucional al cargo ante el Pleno del Senado, “casi de manera inmediata”.

No obstante dijo, , sin embargo, no se realizó “en la sesión pasada porque Rosario Piedra no se encontraba en la Cámara de Senadores”.

El pasado jueves 7 de noviembre, son embargo si estuvo en el Senado aun después de su elección ante el Pleno de los senadores, en donde dijo que buscaba que la CNDH se convirtiera en una institución “autónoma, que sea eficaz y que haga volver la credibilidad de los ciudadanos en las instancias”.

La virtual titular de la CNDH, Piedra Ibarra añadió que su madre, Rosario Ibarra, galardonada recientemente con la medalla Belisario Domínguez, estaba satisfecha con su nombramiento y aseguró que tienen esperanza en que la situación en el país cambie, “no sólo en el caso nuestro, sino en el caso de todos los ciudadanos. Queremos que los ciudadanos vivan una vida segura y con confianza de nuestra institución”.

PAN en contra

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado recalcó que por todos los medios tratarán de vitar que Rosario Piedra Ibarra rinda protesta como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los senadores Kenia López, Xóchitl Gálvez, Josefina Vázquez Mota y Damián Zepeda, le reiteraron a la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández que:

“Primero que nada le estamos pidiendo que no se cite a la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra a rendir protesta al cargo de titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

“Segundo, que se reponga el procedimiento de elección para la presidencia de la CNDH, por evidentes violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

“Tercero, que el nuevo procedimiento de elección de la o el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea en una votación con tablero abierto y fedatario público”.

“Y cuarto, que se dé vista a la Contraloría Interna de este Senado de la República y al Ministerio Público, con el fin de deslindar las responsabilidades a las que haya lugar”.

Por su parte los senadores de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar y Martha Guerrero afirmaron que el mañana martes 12 de noviembre, Rosario Piedra Ibarra rendirá protesta como presidenta de la CNDH porque el procedimiento en el que fue electa ya concluyó.

En el Senado tomará protesta Rosario Piedra (CNDH), en un ambiente hostil

