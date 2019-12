En caso García Luna, si defendemos a Calderón, seríamos cómplices: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró durante su conferencia matutina que en caso de que el ex mandatario mexicano, Felipe Calderón Hijosa, saliera involucrado en la detención de Genaro García Luna, no lo defendería, pues eso lo volvería cómplice.

“Ni modo que si hay una implicación (a Felipe Calderón), nosotros lo defendamos; seríamos cómplices”, puntualizó Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, Felipe Calderon aseguró, a través de un mensaje en su cuenta de twitter, que desconocía los detalles por los que el ex secretario de Seguridad Pública durante su sexenio, Genaro García Luna, habría sido detenido.

Andrés Manuel López Obrador aprovechó la oportunidad también para aclarar que no quiere que esta situación sea aprovechada para "atacar" al ex presidente de México, a pesar de que reconoció que Calderón sí le hizo daño al país.

“Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, al ex Presidente Calderón. Aún con todo el daño que nos hizo, no sólo al mí, sino al país", declaró AMLO.

"Nosotros no odiamos, nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Tenemos adversarios y no le deseamos mal a nadie. Y yo no hago leña del árbol caído. Va a ser la justicia la encargada de resolver este asunto", añadió.

Andrés Manuel aseveró de igual forma que él cuenta con pruebas que confirman que García Luna fue uno de los primeros que impulsó la estrategia de seguridad con Felipe Calderón y la cual calificó de irresponsble.

"Cuando estábamos en eso García Luna tenía fascinado a los periodistas, no a todos, pero a los más famosos”, sentenció López Obrador.

“Me acuerdo de que los metía a un cuarto, a una especie de búnker y les mostraba pantallas y salían de ahí cosas extraordinarias. Era el gran personaje. Creo que hasta lo premiaban aquí y en Estados Unidos como el policía del mundo”, agregó.

Finalmente aseguró que en todo lo que competa a la investigación que inició ya la Fiscalía General de la República en contra de García Luna, el gobierno de México apoyará en todo lo que se le solicite.

“Nosotros vamos a ayudar en todo lo que podamos en la investigación, en todo lo que nos solicite la Fiscalía, se trata de un organismo autónomo. Todo lo que se solicite sobre todo en movimiento de dinero, bienes, lo que tiene que ver con Inteligencia Financiera”, precisó.

