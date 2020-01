Empresas deben cuidar el agua y el medio ambiente: AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, hizo un llamado a las empresas a que orienten su desarrollo al sureste de nuestro país, donde se encuentra 70 por ciento de las reservas de agua, por lo que, además, les invitó a que cuiden el medio ambiente.

El presidente AMLO visitó Monterrey, Nuevo León

"Que la empresa piense en el alma de los trabajadores y se piense en cuidar el medio ambiente, que no se destruya el territorio, el cuidado del agua, la buena utilización y buen manejo del agua y pensar también que el crecimiento vaya orientado a donde se tiene agua, en donde haya menos carencia de agua", señaló Amlo.

El presidente visitó la empresa Heineken México, instalada en Monterrey, Nuevo León, donde aseguró que se trata de una "empresa que ha tenido continuidad y ha ido creciendo. No sólo ha mejorado en productividad, sino en este beneficio de buscar el bienestar social, que se piense en la utilidad racional, no en el robo, no en el influyentismo para hacer y deshacer".

AMLO señaló que nuestro país tiene el 70 por ciento del agua en el sureste, por lo que en esa zona hay muchas posibilidades en el desarrollo de empresas que necesitan utilizar agua.

Los jóvenes deben tener una formación en valores, indicó AMLO

Por su parte, Étienne Strup, CEO de Heineken México, explicó durante que esta visita que en dicha empresa se cuida a su gente y al medio ambiente y que quieren ser un negocio sustentable. El CEO de Heineken también aseguró que tienen como objetivo ser la empresa número 1 en materia sustentable, siempre cuidando el medio ambiente y las comunidade donde trabajan.

De igual forma, indicó que toda el agua que utilizan en el proceso de elaboración de sus productos, se regresa al medio ambiente gracias a su planta de tratamiento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aprovechó para mencionar la importancia de la formación de valores en los jóvenes, durante su segundo día de gira supervisando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

