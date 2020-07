Emilio Lozoya será juzgado por delitos que no se incluyen en su extradición

Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) podría ser juzgado por otro delitos que no están incluidos en la petición de extradición en su caso por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht; su llegada a México podría incluso significar más años de prisión de lo que él mismo ex funcionario podría imaginar.

De acuerdo con la Audiencia Nacional de España, dentro del escrito en el que Emilio Lozoya aceptó su extradición a México, decidió renunciar al llamado principio de especialidad, que es la prohibición de ser perseguido por hechos distintos a los que motivaron la solicitud de extradición de España a México.

Las autoridades de México quieren juzgar al ex director de Pemex por dos casos: Odebrecht y por la compra a sobreprecio de Agronitrogenados, acto por el que se le imputan los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

#FGRInforma Emilio “L” presentó ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España, su solicitud por escrito en la que acepta la extradición; así como ser entregado a las autoridades mexicanas, ofreciendo su colaboración para esclarecer los hechos imputados. — FGR México (@FGRMexico) June 30, 2020

Emilio Lozoya extraditado a México

Según dicta la solicitud del gobierno mexicano, antes de cometer dichos actos de corrupción en el caso Odebrecht, Lozoya Austin fraguó un acuerdo ilícito con la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), que es propiedad de Alonso Ancira.

En el pacto, se establecía que AHMSA obtendría de manera ilícita contratos de obra a cambio de pagos millonarios que beneficiarían a Emilio y con ese dinero, adquirió un inmueble por caso 2.6 millones de dólares ubicado en Lomas de Bezares.

En los documentos de extradición, detallan que entre los meses de junio y noviembre de 2012, AHMSA pagó un total de 3.5 millones de dólares a través de transferencia bancarias a Suiza que estaban a nombre de Tochos Holding Limited en donde los únicos dos beneficiados era Emilio Lozoya y su hermana Gilda.

Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos

Así mismo se establece en la petición de extradición que hace 11 años, cuando era director del foro Económico Mundial de América Latina, el ex director de Pemex conoció a Luis alberto de Meneses, director superintendente de Odebrecht en México. Tres años más tarde le ofreció su ayuda para posicionarlo en Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas a cambio de un jugoso pago para apoyar las campañas del PRI en los estados mencionados.