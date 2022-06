Emilio Lozoya reitera su compromiso de pagar su deuda con la sociedad

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, reiteró su compromiso de pagar los montos por la reparación de los daños que provocó por los casos Odebrecht y AgroNitrogenados, en los cuales estuvo altamente involucrado y por los cuales fue extraditado a México desde España.

Fue a través de un comunicado en donde la defensa legal del ex funcionario mexicano, indicó que en ambos casos están en negociaciones para pagar los montos que las mismas víctimas han solicitado y que también “ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Pemex”.

Emilio Lozoya no ha pagado lo correspondiente

El ex director de Petróleos Mexicanos

La Fiscalía General de la República dio a conocer que el ex director de Pemex no ha cubierto la reparación del daño de ninguno de los dos casos, por ello no ha recibido ningún beneficio procesal.

En referencia al caso AgroNitrogenados “se le tienen embargados bienes sometidos a extinción de dominio” pues lo desmintió.

Así mismo, la FGR informó que en el caso de un adeudo fiscal de Lozoya, por un total de 2.6 millones de dólares por el pago de impuestos en el año 2016 y “dicho pago lo ha estado gestionando a través de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, situación que está en trámite”.

El equipo legal de lozoya, indicó que recientemente todo se cubrió, aunque la fiscalía especificó que en el último caso no tiene vinculación de ninguna naturaleza.

“Esta defensa aclara que se trata del funcionario con mayor nivel, que se ha atrevido a denunciar los actos de corrupción del pasado”.

“Aportó pruebas que sostienen plenamente sus afirmaciones, y se ha comprometido a ratificar, cuantas veces sean necesarias”.

¿Qué delito hizo Lozoya?

Es acusado de desvío de recursos y de recibir sobornos

La Fiscalía afirma que tiene pruebas suficientes para demostrar que el ex funcionario recibió más millones de dólares en sobornos de parte de la constructora brasileña, dinero que ocultó gracias a una red de empresas y propiedades.

Por sus delitos, dictaron prisión preventiva a Emilio Lozoya por sus delitos, y desde el mes de noviembre se encuentra encerrado.

