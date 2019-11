Embarran a Felipe Calderón en pleito panista vs Evo Morales por FRAUDE ELECTORAL

Durante el programa ‘Punto y Contrapunto’ , de Televisa, se llevó a cabo un debate entre miembros del Partido Acción Nacional (PAN), como por ejemplo, Ana Villagran, concejala de dicho partido en la Alcaldía Cuauhtémoc; por otra parte, estaba Alejandro Encinas, Estefanía Veloz, militante feminista de Morena y Martín Ivanco, abogado académico.

El tema del debate fue la llegada de Evo Morales a México, y prácticamente desde el principio de manera indirecta, salió a relucir el nombre del ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.

Calderón Hinojosa, ha estado en medio de la polémica desde el día en el que se anunció su controversial triunfo electoral en 2006, pues fue gracias a un presunto fraude electoral orquestado de la mano del presidente en turno de aquel entonces, Vicente Fox Quesada.

Villagrán, está de acuerdo en el que se le dé un trato de “delincuente electoral” a Evo Morales, ex presidente de México y aseguró que se debe ir a su país a enfrentar sus consecuencias.

Fue entonces que cuestionó, “estamos hablando de un ex presidente que se aferraba al poder. En todo caso ¿Por qué no se fue a Venezuela, por qué no se fue a Cuba? ¿Por qué tiene que venir a México?”.

El contrapunto fue del politólogo Alejandro Encinas, y fue contundente de su respuesta: “En principio si hay un golpe de Estado porque hay un gobierno en función”, indicó.

“El asilo es una política humanitaria,es una tradición de la política exterior en México”, además, recordó que “El mismo Felipe Calderón concedió asilo político a Celaya cuando fue derrocado de su país”, “La política de asilo es una polític a favor de la vida”.

Mencionó el vandalismo que se vive en Bolivia y en contra de Morales, a lo que la panista aseguró que todo es ocasionado por el ex presidente, pero fue entonces cuando Encinas, respondió: “No, no lo ocasionó, el no es dictador quien gana las elecciones con más del 60 por ciento de los votos y en esta última elección nadie se está cuestionando que Evo Morales ganó, lo que se está cuestionando es si ganó por 9.5 por ciento por 10 por ciento”.

Felipe Calderón, salió a relucir: “Tenemos un pasado funesto que no podemos odiar en la región que hubo que ver con decenas de miles de muertos de desaparecidos, torturas, una memoria que todavía no logramos sanar”.

Tras ese día de debate, se volvieron a ver las caras y sin tapujos, le respondieron a la panista: “Se pudo haber ido a Venezuela”,a lo que Alejandro encinas, respondió: “Un delincuente electoral no cede a las presiones tanto internas como internacionales para repetir las elecciones para repetir las elecciones elecciones, un delincuente gana por .56 por ciento y se aferra al poder y causa más de 150 mil muertes durante su sexenio”.

