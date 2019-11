Eliminan definitivamente al Seguro Popular de México y esto procede ahora

El Senado de la República ha hecho desaparecer al Seguro Popular de todo México, la cual ha sido la instancia médica en donde innumerables familias que no son derechohabientes podían recibir atención médica, sin embargo, pese a que ya no existirá, dichas personas no han quedado desamparadas pues esto es lo que se ha creado para ellos.

Al aprobar el Pleno del Senado en lo general las reformas y derogaciones a la Ley General de Salud así como a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud Pública autorizaron la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

Con el Instituto de Salud para el Bienestar ahora se podrá garantizar la prestación de servicios gratuitos en cuestiones médicas así como también a insumos a los mexicanos sin seguridad social.

Senado eliminó definitivamente al Seguro Popular y esto es lo que pasará ahora.

Y es que con unos 67 votos en favor, 22 en contra y 14 abstenciones, se avaló este organismo el cual tendrá una cobertura de salud a más 70 millones de personas en México, que no cuentan con algún sistema de atención médica como los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) o de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Para la creación de Insabi, se tiene contemplado una ampliación sobre el presupuesto para el Sector Salud de 2020, que es de 224 mil 885 millones de pesos, de unos 40 mil millones de pesos para la creación del Insabi.

Únete a nosotros en Instagram

Por su parte, el senador de Morena, Américo Villarreal Anaya, dijo que con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar se implantará un nuevo modelo en el ámbito nacional, el cual se dirigirá principalmente en la atención primaria, prevención y atención de la población más vulnerable.

Te puede interesar: SEGURO POPULAR podría ser ELIMINADO dentro de una semana

Lo anterior es debido a que tiene como objetivo permitir fortalecer la prestación de los servicios, así como sentar las bases de un modelo social en salud, que lleve bienestar y desarrollo a todo el territorio nacional.