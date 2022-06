Elecciones 2024: ¿Cómo contactar a Marcelo Ebrard por WhatsApp?

La rutina del canciller Marcelo Ebrard cambió en las últimas semanas rumbo a las elecciones 2024, en donde según informes, el funcionario podría ser uno de los candidatos presidenciales de Morena para los próximos comicios.

El también secretario de Relación Exteriores anunció por primera vez que estaría “en vivo” en Facebook para responder a las dudas e inquietudes que seguidores le hicieron a través de sus redes sociales y reveló además, su número privado de WhatsApp.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el funcionario ha sido señalado como uno de los políticos mexicanos favoritos rumbo a la presidencia en 2024, en donde los ciudadanos elegirán al sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué dijo Marcelo Ebrard sobre las elecciones 2024?

El canciller mexicano se conectó a su cuenta de Facebook la noche del miércoles y mantuvo un breve charla con sus miles de seguidores a quienes respondió las preguntas que le hicieron llegar mediante su WhatsApp.

“Aquí estoy contestando algunos mensajes por WhatsApp para tener una relación más directa y poderles explicar qué estamos haciendo, el número es 55-1502-5360. Escríbeme y te contesto. Y si no te contesto es que estoy en algo, pero trataré de contestar lo más pronto que pueda”, explicó el funcionario al inicio.

Pese a que Ebrard no hizo mención de las próximas elecciones, éste explicó el motivo por el cual mantendrá mayor comunicación con sus seguidores a quienes expresó: “Te vas a preguntar ¿por qué está haciendo esto? Porque luego es muy difícil comunicarse ¿Cómo me entero qué es lo que ustedes necesitan, quieren, critican, proponen, si no es por esta vía? Hay que dedicarle tiempo”, dijo el funcionario que es hasta ahora el “favorito” para la candidatura en 2024.

Te puede interesar: Marcelo Ebrard pide “piso parejo” en Morena rumbo a elecciones 2024

¿Cuándo son las elecciones del 2024?

El canciller es de los aspirantes favoritos.

El domingo 2 de junio de 2024, 30 de las 32 entidades federativas tendrán elección a alguno de sus poderes estatales o municipales. Se estima que más de 95 millones de mexicanos emitirán su voto en las elecciones 2024 para elegir al que será el presidente número 66. ¿Consideras que podría ser el canciller Marcelo Ebrard? Déjanos tus comentarios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!