Elecciones 2022 en Oaxaca

Sin contratiempos se desarrollan las elecciones 2022 en Oaxaca. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad, es un organismo público, autónomo, responsable de organizar, desarrollar y calificar las elecciones locales en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) organizan el proceso se llevará a cabo el domingo 5 de junio.

En ellas se renovará el cargo de gobernador de Oaxaca, titular del poder ejecutivo estatal, electo para un periodo de seis años, no reelegible en ningún caso. En los comicios tienen derecho a voto 3 millones 008 mil 790 personas.

Actualmente el estado de Oaxaca está comandado por Alejandro Murat Hinojosa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Son los cinco candidatos a la gubernatura de Oaxaca en las elecciones 2022. Entre los perfiles, se encuentran políticos de carrera.

Candidatos para las elecciones 2022 en Oaxaca

La campaña electoral inició el 3 de abril pasado y se extiende por ocho semanas hasta el 1 de junio

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la campaña electoral inició el 3 de abril pasado y se extiende por ocho semanas hasta el 1 de junio.

Durante la campaña se realizan dos debates, el primero el 24 de abril y el segundo el 15 de mayo, ambos se realizan a las seis de la tarde en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Salomón Jara Cruz, candidato de la alianza de Morena "Juntos Hacemos Historia" en Oaxaca, es Ingeniero Químico Industrial por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Nació el 15 de septiembre de 1959 en San Melchor Betaza (Sierra Norte).

A lo largo de vida dentro de la política ha sido diputado federal en la LV Legislatura, además de diputado local en la LIX Legislatura y dos veces senador de la República por el estado de Oaxaca en la LX- LXI y LXIV Legislatura.

Dentro de su trayectoria administrativa se ha desempeñado como secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura del gobierno del estado de Oaxaca (2010–2013) en la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo. Derivado de su paso por dicho cargo le han efectuado señalamientos de presuntos actos de malversación de recursos por más de 1,000 millones de pesos, sin que exista investigación formal al respecto.

En 2006, 2012 y 2018 coordinó la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el estado. Jara ha presumido el haber recorrido los 570 municipios del estado hasta en tres ocasiones, de la mano del ahora Ejecutivo federal.

En 2016 encabezó los esfuerzos del naciente partido para la gubernatura del estado, perdiendo con el actual mandatario priista Alejandro Murat. En esta elección, obtuvo su candidatura frente a su compañera Susana Harp, quien comenzó una batalla legal en su contra, alegando incumplimiento en la regla de paridad de género.

Con el respaldo de la estructura de Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Unidad Popular (PUP) recorre el estado una vez más para ganar el voto de la gente en las urnas. Sus frases de campaña son: “en Oaxaca ya viene la transformación” y “ya viene la primavera oaxaqueña”.

Alejandro Avilés Álvarez con 56 años de edad, es el abanderado del PRI y PRD, cuya dirigencia local se vio obligada a aceptar la candidatura común dado que se le agotaron los tiempos para el registro de su propio candidato o candidata.

Nació el 9 de enero de 1966 en Cosolapa, perteneciente a la región de la Cuenca del Papaloapan. Estudió Contaduría y Administración en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Poco antes de cumplir 18 años se afilió al PRI y en sus inicios participó como secretario técnico del secretario de operaciones del tricolor José Guzmán Santos, exfuncionario en administraciones priistas.

Avilés Álvarez se ha desempeñado como diputado en el Congreso local en los periodos 2004-2006, 2013-2016, 2018-2021 y 2021-2022, al fungir como coordinador del grupo parlamentario en la LXIV Legislatura.

A su paso por la Secretaría General de Gobierno (Segego), en la actual administración del priista Alejandro Murat Hinojosa, tuvo señalamientos por el uso de una aeronave oficial para uso personal.

El político lleva como lema de campaña “al triple por Oaxaca”, el cual hace referencia a sus iniciales, “triple A”. Ahora recorre las comunidades del estado prometiendo apoyos “al triple” para los sectores desprotegidos del estado.

Naty Díaz, la panista en busca de la gubernatura de Oaxaca. La diputada local y expresidenta del albiazul en el estado es licenciada en Contadurí Pública por la Universidad Mesoamericana. Nació un 13 de junio de 1982 en Ejutla de Crespo.

Díaz Jiménez comenzó su carrera política en el 2002 cuando fungió como presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en su localidad cuando su padre Leonardo Díaz Cruz –asesinado en abril del año pasado– fungió como presidente municipal.

Más tarde, en 2010, coordinó la campaña de la alianza electoral Por la Paz y el Progreso, que llevó a Cué a la gubernatura. Para 2011 se integró como consejera del Comité Estatal del PAN y un año después participó como candidata a la diputación federal. No obstante, fue hasta el 2013 cuando se convirtió en diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

De 2017 a 2021 presidió el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN casi al tiempo que fue diputada federal por la vía de representación proporcional (2018 a 2021). En diciembre, solicitó licencia como presidenta del partido local para competir por la gubernatura.

En noviembre del año pasado, Naty Díaz –como aparecerá en la boleta– asumió como diputada local para coordinar la bancada de Acción Nacional en la LXIV Legislatura local e integrar nuevamente la Jucopo, cargo al que pidió permiso el pasado 1 de abril.

La contadora pública también combina la política con su familia, al ser madre de tres menores de edad, quienes dice son su motor para seguir caminado por Oaxaca. Su hermano Leonardo Díaz Jiménez comparte su pasión por la política y ha sido presidente municipal y diputado en la LXIV Legislatura de Oaxaca. Sus lemas de campaña son: “Fuerza y Pasión” y “el Oaxaca real”.

Dulce Alejandra García Morlán decidió abanderar al partido Movimiento Ciudadano (MC) los sueños de la expanista nació el 5 de diciembre de 1978 y es licenciada en Comercio y Política Mexicana por la Universidad Iberoamericana.

Morlán tuvo una militancia de 23 años en las filas del panismo, de 1998 al 2021 trabajó y tuvo representaciones en el PAN, hasta que renunció para competir por la gubernatura del estado frente a su expartidaria.

En su carta de renuncia al PAN, Ale Morlán señaló “con profunda tristeza” que no encontraba la conducción que Acción Nacional requiere y en consecuencia ya no se sentía representada por quienes “hoy llevan o dicen llevar la riendas del partido”.

De 2011 a 2013 fungió como regidora en el Ayuntamiento de Oaxaca, mientras que de 2013 a 2016 fue diputada local por Acción Nacional. En 2018 accedió a una diputación federal por la vía de representación proporcional bajo las siglas del PAN. De 2018 a 2020 se desempeñó como consejera estatal y nacional del albiazul.

Las frases de campaña de Morlán bajo las siglas de Movimiento Ciudadano son: “Dale con Ale”, “el Futuro es Naranja”, “Con Ale los politicuches, ya se van”.

Bersahín López López es candidato a la gubernatura del estado de Oaxaca por Nueva Alianza quién incursiona con candidato propio.

Nació en Nejapa de Madero hace 39 años (1983). Estudió el bachillerato en la Universidad Regional del Sureste (URSE). Cursó Ciencias Políticas en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca en la generación 2004-2008.

Ha participado como asesor político y legislativo en diferentes proyectos políticos y sociales. Dice ser un oaxaqueño que comparte contigo el amor por su familia, la fe en el futuro y las ganas de mejorar.

“Mi abuela y mi madre fueron quienes me guiaron y cuidaron durante mis primeros años de vida, además de ser mis primeros ejemplos de rectitud”, comenta en sus mensajes de redes sociales.

Mauricio Cruz Vargas es el candidato independiente indígena a la gubernatura de Oaxaca. Es indígena zapoteco del municipio de Abejones, Distrito de Ixtlán de la Sierra Juárez. Hablante de su lengua y orgulloso de sus raíces.

Fungió como presidente del Comité de Autotransporte, Regidor de Hacienda y fue edil de Abejones, en el periodo 2020-2021. Terminó su labor en septiembre de 2021 como presidente de la Unión Liberal de Ayuntamientos del Distrito de Ixtlán (ULADI), integrado por 26 municipios, y es fundador de la Unión de Autoridades de los Pueblos Originarios de Oaxaca (UNAPO).

Egresó de la Licenciatura en Ingeniería Civil y funge como director Responsable de Obra. Ha sido socio del Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca y miembro de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, actualmente es presidente de la Asociación de Egresados del Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Jesús López Rodríguez "Chucho Falp" obtuvo su registro como candidato independiente indígena a la gubernatura de Oaxaca, en el pasado militó en el PRD, partido con el que accedió a cargos de elección popular.

Nació el 27 de diciembre de 1972 en Tierra Colorada Apazco, Nochixtlán. Su lengua materna es el mixteco. Es abogado egresado de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Ha sido asistente de servicios educativos en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), también docente en el nivel de preescolar.

Fungió como agente municipal de Tierra Colorada, en el municipio de Santa María Apazco. Ha sido subsecretario de normatividad de la Secretaria del Trabajo del gobierno del estado de Oaxaca en la administración de Gabino Cué Monteagudo; diputado por el distrito de Nochixtlán, donde fue presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura.

Es regidor de gestión gubernamental del municipio de Santa Lucia del Camino, así como gestor permanente comunitario en Oaxaca. López Rodríguez es integrante del Frente Amplio de Lucha Popular (Falp), de donde toma las siglas con las que aparecerá en las boletas de la elección a gobernador (Chucho Falp).

¿Qué partidos políticos participarán en las elecciones 2022?

Siete son partidos políticos con registro nacional

En las elecciones estatales tienen derecho a participar nueve partidos políticos. Siete son partidos políticos con registro nacional:

Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI),

Partido de la Revolución Democrática (PRD),

Partido del Trabajo (PT),

Partido Verde Ecologista de México (PVEM),

Movimiento Ciudadano (MC) y

Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

Dos son partidos políticos estatales: Partido Unidad Popular

Nueva Alianza Oaxaca.

Propuestas para las elecciones 2022

La inseguridad y delincuencia es el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad

En Oaxaca, 71.7% de la población de 18 años y la inseguridad y delincuencia es el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa, seguido de la corrupción con 44.5% y la pobreza con 44.2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En 2020, la población en Oaxaca fue de 4 millones 132 mil 148 habitantes (47.8% hombres y 52.2% mujeres). En comparación a 2010, la población en Oaxaca creció un 8.68%.

En 2020, 19.4% de la población en Oaxaca no tenía acceso a sistemas de alcantarillado, 9.81% no contaba con red de suministro de agua, 2.8% no tenía baño y 2.25% no poseía energía eléctrica. Por lo que todas estas cifras de la problemática social, son parte de las propuestas de campaña de los candidatos a la gubernatura para darle solución.

Ahora conoces cómo se desarrollan las elecciones de 2022 en Oaxaca, sus candidatos, así como sus propuestas para poder emitir tu voto el 5 de junio próximo.

��El #PREP permitirá conocer la información PRELIMINAR de los resultados de la elección de la gubernatura en #Oaxaca a partir de las 8pm del 5 de junio. Aquí te contamos cómo funciona����. #EleccionesOaxaca2022 pic.twitter.com/cMvDJGuKXY — IEEPCO (@IEEPCO) May 1, 2022

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.