Elecciones 2022: Ordenan a Ebrard borrar tuits de apoyo a candidato por Hidalgo

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo ordenó al Canciller Marcelo Ebrard borrar de sus redes sociales el apoyo al candidato de Morena a la Gubernatura, Julio Menchaca.

La autoridad electoral resolvió que el comportamiento del Secretario de Relaciones Exteriores, al respaldar y publicar a un contendiente, vulneró los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad de la contienda.



Sin embargo, el Instituto no aprobó una medida cautelar, en la modalidad de tutela preventiva, para ordenar que estos actos no se repitan, pues consideró que no se puede asegurar que el funcionario incurra en la misma falta.



Ebrard acompañó a Menchaca el 1 de mayo en diversos mítines, tomó la palabra y publicó fotografías y mensajes a favor del candidato en su cuenta de Twitter, con lo cual nuevamente da la razón al PRD en torno a que funcionarios públicos de Morena han intervenido de manera ilegal en el proceso electoral, expresó Ángel Ávila Romero, representante del PRD ante el INE.

PRD se queja y pide sanciones a Marcelo Ebrard

El perredista hizo un reconocimiento a la autoridad electoral en el estado en el sentido de que no se permita la intromisión de funcionarios públicos en los procesos electorales porque violan los principios que deben ser resguardados para tener elecciones libres, objetivas y auténticas.

“Con esta resolución se acredita que Marcelo Ebrard violó los principios de legalidad, de equidad y de objetividad en la contienda electoral de Hidalgo”, expresó.

Ávila Romero dijo que la asistencia tanto del Canciller como de Claudia Sheinbaum, Indira Vizcaíno y Layda Sansores, demuestra la promoción de propaganda gubernamental a favor del candidato de Morena y la descarada intromisión de funcionarios público en el proceso electoral.

“Por ese motivo anunciamos que estaremos esperando también las resoluciones en el mismo sentido en contra de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima y Layda Sansores, gobernadora de Campeche, por la misma intromisión ilegal”, advirtió.

IEE de Hidalgo pide a Marcelo Ebrard baje tuits

Ebrard tiene en sus redes sociales imágenes con los candidatos de Morena a las gubernaturas de Durango y Tamaulipas.



Por tanto, el IEEH ordena que ante la probable vulneración a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda:

“Se requiere que al C. Marcelo Ebrard Casaubón para que en el término de 12 horas, contadas a partir de la notificación del presente, elimine el contenido de los links mencionados, derivado de la posible vulneración a los ya referidos principios rectores, bajo el apercibimiento que, de no ser así, le será impuesta alguna de las multas previstas en el artículo 312 Fracción III del Código electoral del Estado de Hidalgo”.

