Elecciones 2018: Porqué votamos los mexicanos.

¿Por qué un mexicano se toma el tiempo para salir a votar el día de las elecciones?

1.- Militancia de hueso colorado.

Este el llamado voto duro, afiliados, simpatizantes, adherentes, miembros, directivos, cuadros, burocracia partidista, cada vez en menor medida, pero todavía una parte fundamental de las organizaciones políticas.

Son las bases de electores que se identifican con los colores, la ideología, las tradiciones y la historia de un partido. Están convencidos, integrados y creen en sus propuestas. Leales y disciplinados se mantienen firmes en todos los procesos, en las buenas y en las no tanto, nunca votarían por otra opción, es parte de una tradición familiar, de amigos de lucha, recuerdos y memorias de muchas campañas, proselitismo, eventos, fotos y años de mantenerse unidos.

2.- Simpatizantes blandos.

Estos electores se identifican con un partido, pero si no están plenamente convencidos por los candidatos pueden abstenerse, buscar otras alternativas o bien utilizar su voto de acuerdo con las tendencias mayoritarias. Los impulsa un deseo de mejoría o democracia interna en sus organizaciones, votan con un sentido práctico, pero sin alejarse mucho de su ideología partidista. Se agrupan en la periferia de los partidos, pero sin acercarse definitivamente a los partidos opositores.

3.- Votantes cambiantes.

Este perfil de este elector se mantiene al alza, son los electores pragmáticos, no se identifican con ningún partido o candidato, ejecutan su voto basados en información, tendencias o lo que mejor les parece. No les importan las ideologías ni se casan con ellas, no existe derecha o izquierda, tampoco les interesa clasificarse como liberales o conservadores, les importa más el personaje, la oferta, una propuesta, alianzas o un tema determinado.

4.- El voto de castigo.

Este segmento de votantes va en crecimiento, la gente busca alguna forma de sanción a los políticos votando en contra de determinado partido. Para ellos el sufragio debe expresar su desaprobación y les interesa que un nuevo gobierno acabe con los problemas heredados. Les gustaría además que el ganador metiera en la cárcel a los corruptos y se hiciera justicia ante los abusos. Para este sector, la fecha de la elección es la de ajustar cuentas ante la clase política, de pasar la factura y recuperar una parte de lo malgastado.

5.- El menor de los daños.

Estos electores quieren participar activamente, darle un sentido a su voto, pero en realidad no encuentran una opción que sea realmente buena para ellos, al menos aceptable. Se cuestionan constantemente ¿Cuál es el menos malo de los candidatos? ¿Qué partido es el menos peor? ¿a quién creerle, aunque sea un poquito? Aseguran que las cosas no cambien mucho pero no pierden la fe, todos son iguales, pero habrá alguno que pueda ser un poquito diferente.