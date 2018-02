Elecciones 2018: INE luchará contra un PREP lento.

El Instituto Nacional Electoral trabaja para encontrar la forma de dar a conocer el resultado de la elección presidencial lo antes posible la noche del próximo 1 de julio, a fin de evitar un escenario de incertidumbre e inestabilidad política y financiera.

Todo esto, gracias a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidara los cambios que el INE realizó a las normas para contar primero los sufragios de la elección presidencial en las casillas y comenzar a transmitirlos antes de escrutar los votos de las demás elecciones, a fin de dar agilidad al anuncio del resultado.

Lorenzo Córdova es consejero presidente del INE, al votar el lunes el acuerdo con el cual se acata el fallo del TEPJF. Sin las nuevas normas que había planteado el INE, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) comenzará a fluir más tarde y el conteo rápido estadístico que se planeaba hacer estaría listo entre las 2:00 y las 5:00 horas del día siguiente.

“Lamentablemente, el PREP no podrá arrojar resultados, ahí no hay modo de encontrar soluciones tan oportunamente como lo proveíamos; estamos estimando que el PREP en lugar de arrojar cerca de entre el 60 y 70% de las actas de presidente a las 24:00 horas, arrojará solamente el 12%. Un conteo rápido que se pronuncie, cuyos resultados emitan entre las 2 y las 5 de la mañana no le sirven a la ciudadanía, no le sirve al país, no le sirve a la paz pública, no le sirve a la estabilidad política, no le sirve a la estabilidad financiera", expresó.