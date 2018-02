Elecciones 2018: Andrés Manuel López Obrador enamorando empresarios de sur a norte.

El día de hoy domingo 25 de febrero, Andrés Manuel López Obrador ha hecho público su interés de reunieres con empresarios del norte del país para buscar su apoyo. Esto obviamente de la mano y coordinado por el empresario regiomontano Alfonso Romo quien es responsable de estrategia y enlace con empresarios, gobiernos y sociedad civil de la campaña de López Obrador.

Como primer punto la ciudad de Monterrey en día lunes 26 de febrero, el martes 27 estará en la ciudad de Saltillo y el miércoles 28 en la ciudad de Chihuahua donde cerrara el mes.

El pasado 22 de febrero, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con la clase política y empresarial de la entidad, donde reiteró que se apoyará y protegerá al turismo, ya que reconoció “Quintana Roo le ha dado mucho al país”.

Y en su propuesta para descentralizar el gobierno federal para distribuir las sedes de dependencias públicas a otros estados, propuso a Quintana Roo como sede de la Secretaria de Turismo y la construcción de un tren bala peninsular.

“Desde luego todo esto va ir acompañado con un plan para el desarrollo y para el respeto del medio ambiente, tenemos que cuidarlo en toda esta región y si vienen muchos turistas es porque no se ha destruido y tenemos que darle bienestar a los pobladores”.

Alfonso Romo, ha buscado acercamientos de Andrés Manuel López Obrador con la comunidad empresarial de todo el país ya que es un empresario reconocido que se sumó a la campaña del tabasqueño por convicción y después de una amplia investigación:

“Después de conocerlo me puse a investigarlo. Lo investigué tan bien como si se tratara de la compra de una empresa. Indagué lo que hizo como jefe de Gobierno del DF y sobre su supuesta relación con Hugo Chávez. Me llevé una grata sorpresa. Dicen que yo cambié a Andrés Manuel, pero eso no es cierto”, expone el empresario regiomontano