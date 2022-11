Elba Esther afirma que Salinas fue un presidente más poderoso que AMLO

La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, aseguró que el expresidente Carlos Salinas de Gortari fue un presidente más poderoso de lo que es hoy en día el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue durante la entrevista que realizó en el programa Café Milenio, que “la maestra” dijo que el mandatario mexicano ha utilizado el poder para justificar su incapacidad de transformar el país y garantizar el bienestar de la población.

Gordillo justificó su declaración al decir que Salinas de Gortari fue un presidente más poderoso por su inteligencia.

Salinas fue más poderoso que AMLO: Gordillo

Salinas de Gortari fue un presidente más poderoso por su inteligencia.

“Salinas. Por su inteligencia. ¿Poder para qué? Volvemos a lo mismo. Todo el mundo tiene temor a decir ‘quiero ser poderoso’ y el poder es para transformar, no para ver ayer. Es para ver lo de ayer y corregirlo hoy, este gobierno, ve el pasado y se recrea en él para justificar el que no haya políticas públicas que garanticen el bienestar del mexicano. Salinas de acuerdo o no, tenía un proyecto de nación”, dijo Elba Esther Gordillo luego de que la cuestionaran sobre su opinión de quien era el presidente mexicano más poderoso.

La también política dijo que uno de los errores que ha tenido el país, y ella misma, fue el pensar que Enrique Peña Nieto tendría la capacidad de traer un cambio significativo al país.

Aseguró que al ser un político joven, prometía modernización y equilibrio. Sin embargo, concluyó que sus promesas fueron falsas, pues dijo que la juventud, no necesariamente quiere decir que también haya sabiduría para conducir a un país tan complicado como México.

También te puede interesar: Manifestantes del SME retiran vallas metálicas del Palacio Nacional

Emergerá un candidato de la sociedad civil

“Va a emerger alguien” para competir con la “corcholata” elegida por Morena.

En la entrevista, Gordillo adelantó que en la elección presidencial de 2024 puede haber una sorpresa, pues Morena no es infalible, aunque las encuestas y el actual panorama favorecen al partido creado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque reconoció la ausencia de una figura dentro de la oposición, comentó que antes de 2024 “va a emerger alguien” para competir con la “corcholata” elegida por Morena.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.