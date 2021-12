El tweet de Marco Antonio Solis que hace mofa a una frase de AMLO

Marco Antonio Solis se mofa de AMLO con un tweet

Marco Antonio Solis es toda una leyenda de la música, las letras en sus composiciones lo resaltan por sobre cualquier otro cantante, siendo esto un gran punto a su favor para conectar con las nuevas generaciones.

El ‘Buki’ mayor se ha vuelto viral por sus tweets, mismos que van de acorde a los temas sociales del momento e incluso citando a los grandes momentos de la política.

Durante su serie diaria de tweets, el cantante hizo referencia a la sección de AMLO en las mañaneras, ¿Quién es Quién en las mentiras de la semana?, en La Verdad Noticias te lo contamos todo.

Por si bastaba algo más para ser perfecto, el ‘Buki’ nos regaló una buena manera de mofarse ante el sarcasmo del presiente, toda vez que nunca cita de manera directa el nombre de nadie.

“Quédate con quien tal vez no sepa leer, pero tengas la certeza de que no te mienta” fue el tweet que levantó impresiones.

Este mensaje hace referencia a las palabras dichas por AMLO, “Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa”.

Haciendo referencia a por las palabras de Andrés Manuel López Obrador, sobre Elizabeth García Vilchis, la encargada de la sección de la mañanera “quién es quién en las mentiras de la semana”, y últimamente ha sido muy criticada por su forma de leer.

El ‘Buki’ es toda una celebridad no solo en los escenarios, sino también en las redes sociales, aprovechando su etapa de twittero y donde miles de usuarios comparten sus impresiones.

Marco Antonio Solis ha expresado que los tweets, son una manera de conectarse con la nueva generación y también con la vieja escuela, misma que ha seguido su música durante años.

