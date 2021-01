El show de la política: Paquita la del barrio y Paolo Botti serán candidatos

La cantante Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como "Paquita La del Barrio" se inscribió como precandidata a las elecciones de diputados, que se llevarán a cabo el próximo de junio.

"Amo a la gente", dijo entre lágrimas Francisca Viveros, intérprete de rancheras y famosa por canciones de despecho como "Rata dos patas", al ser presentada la noche del lunes por el partido minoritario Movimiento Ciudadano como aspirante a una diputación del municipio de Misantla, Veracruz.

Esa localidad pertenece a Alto Lucero, donde nació la artista hace 73 años.

"No sé a qué vengo aquí, yo sólo sé que hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar cómo manejar este asunto", añadió tras pedir que no se le juzgue por su decisión de incursionar en la política.

"Paquita" se suma a Carlos Villagrán, que interpreta a "Quico" en la serie "El Chavo del 8", quien se registró hace dos semanas como precandidato del partido local Querétaro Independiente a la gubernatura de ese estado del centro del país y a la alcaldía de la capital regional.

"Después de 50 años de hacer reír a la gente me encuentro en otra plataforma, que me hace un honor tremendo", declaró a la prensa el actor de 77 años, quien popularizó a "Quico".

Paolo Botti ¿alcalde?

Quien fuera participante del reality show La Academia de Tv Azteca, Luis Armando Lozano conocido como “Paolo Botti”, afirmó que estará participando con el partido Morena para buscar ser candidato a la alcaldía de Paso de Ovejas en este estado de Veracruz.

Al ser entrevistado, dijo que fue invitado por militantes para que se apuntara a contender por la candidatura a la presidencia municipal, asegurando que él pertenece a este instituto político desde hace varios años, según pudo saber La Verdad Noticias.

Apuntó que directamente en política no ha participado, pero sí en agrupaciones altruistas donde finalmente se trabaja para apoyar a la gente en distintos rubros, además de que se ha estado preparando para estar listo en caso de llegar a ganar.

Te puede interesar:¡Confirmado! Arturo Carmona se registra para Diputado Federal en Nuevo León

“He tenido algunos cargos, sobre todo en apoyo como asociaciones civiles, he apoyado a muchos institutos, a muchas asociaciones, he estado siempre al pendiente de involucrarme con las partes humanitarias, sé que el tema de la política es completamente diferente porque lo que yo hago es completamente altruista”, dijo el exparticipante de La Academia.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.