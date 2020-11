El que nada debe, nada teme le dice AMLO a Videgaray

En su rueda de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su declaración de que un juez había regresado a la Fiscalía General de la República (FGR) la solicitud de arresto contra el excancillerLuis Videgaray, además de considerar que el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto debería ir a declarar voluntariamente: "El que nada debe, nada teme", señaló.

"Si se está mencionando que una persona está involucrada o se le está acusando y es inocente, pues que muestre disposición para que declarar. El que nada, debe nada teme. Y también, si no se hace de esta forma, el juez tiene que, si lo amerita, autorizar la orden de aprehensión. Existe el derecho al amparo. En fin, son juicios que pueden tardar tiempo", señaló AMLO tras ser cuestionado respecto a las acusaciones mediáticas que pesan sobre el importante miembro del equipo peñanietista.

La FGR busca su detención

Cabe recordar que ayer La Verdad Noticias publicó que López Obrador dijo que un juez negó la orden de aprehensión que solicitó la FGR en contra de Videgaray Caso, dato que más tarde fue negado por la propia dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero: "El Ministerio Público Federal no ha recibido de Juez de Control, ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis 'V'", precisó en un comunicado.

Que declare Luis Videgaray

No obstante, López Obrador insistió que la información que él tenía es que un juez había regresado dicha solicitud para enriquecerla y se pudiera reforzar la averiguación. "Esa es la información que yo tengo y no tengo más elementos porque no me corresponde. Ese es un asunto de La Fiscalía con el Poder Judicial ya Fiscalía, es sabido, es autónoma, es independiente. Hay que esperar a que se resuelva este asunto".

Ante la divulgación de un texto que, al parecer, es la denuncia que Emilio Lozoya presentó en contra mía y de otras personas, expreso aquí mis comentarios. pic.twitter.com/V9LxKBHzVE — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) August 20, 2020

Te puede interesar:Los presuntos delitos de Luis Videgaray

Sobre el tema también opinó que se le deben dar curso a todas las denuncias, pero sin fabricarse delitos, ni que haya venganzas o persecuciones. "Por eso hay que cuidarlos esos juicios sumarios, no adelantarnos, esperarnos a que los jueces sean los encargados de enjuiciar y castigar a los responsables de corrupción., pero sí, que no se oculte nada, que no haya impunidad", dijo sobre Luis Videgaray.