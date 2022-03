“El pueblo va elegir consejeros electorales y magistrados”, asegura AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que presentará una reforma electoral para que la ciudadanía pueda votar por los consejeros electorales y magistrados.

El mandatario tomó la decisión luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró inconstitucional la “propaganda gubernamental” para la revocación de mandato, algo con lo que el presidente no estuvo de acuerdo.

Fue durante su conferencia de prensa de este miércoles 29 de marzo que López Obrador señaló que con esta reforma buscará poner fin a los “acuerdos cupulares” y lograr que personas independientes ocupen los cargos.

“La vamos a presentar a la Cámara de Diputados y voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y magistrados de manera directa con voto abierto. El pueblo va a elegir. Se acabó o espero que se acabe lo de los acuerdos cupulares contrarios al interés del pueblo”, afirmó.

Iniciativa se presentará después de la consulta de revocación de mandato

El mandatario espera que la ciudadanía pueda elegir a sus consejeros y magistrados

Indicó que la iniciativa para modificar la reforma se presentará ante la Cámara de Diputados luego que se lleve a cabo la consulta ciudadana por la revocación de mandato, en la cual aseguró que participará como un "ciudadano", la cuál está programada para el 10 de abril.

En su conferencia de prensa señaló que se pretende que “cada poder presente a 20 ciudadanos” como candidatos a consejeros electorales y otros 20 para los magistrados, para que así se pueda votar de manera directa y abierta.

Después de conocer la resolución del TEPJF, que declaró inconstitucional la propaganda gubernamental, el mandatario aseguró que es necesaria una reforma electoral, para así garantizar la democracia en el país.

“Por eso hace falta una reforma. Ya vamos a hacer la propuesta, pasando el 10 de abril. Vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, esto es que no haya consejeros, magistrados, que no tengan vocación democrática, y también que se garantice el voto libre y secreto, que no haya fraudes electorales”, indicó.

¿Qué ha hecho AMLO como presidente 2021?

El presidente logró avances en programas sociales

Uno de los logros que el presidente AMLO destacó en su Tercer Informe de Gobierno fueron los avances en torno a los programas sociales, como las becas para estudiantes y la pensión para adultos mayores. Así mismo ha logrado incrementar el monto del salario mínimo, y que se suprima el fuero constitucional al presidente, entre otras cosas.

