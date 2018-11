El pueblo de Homún eligió no ser “conejillo de indias” de una granja porcícola

“Su responsabilidad no es legal sino política, lo que nos deja con el derecho de cuestionar qué tan competentes son para realizar su trabajo en esta legislatura; sobre todo el riesgo qué hay para que legislen a modo en cuestiones de derechos humanos, indígenas y medios ambientales”, expresó.

Señaló que la actuación de la empresa ha exhibido que mal está Yucatán en el tema del agua, porque la mejor tecnología adecuada se le tiene que exigir a cualquier empresa.

“Son temas que se han dejado pasar por las distintas autoridades, pero esta empresa con dimensiones desproporcionadas, que tiene dos perspectivas, el riesgo mayor de contaminación y el derecho que tiene un pueblo de definir que en su espacio qué determinadas empresas, con determinadas dimensiones o operen, porque los pueblos tiene derecho a proteger su medio ambiente y a decidir el camino y tipo de vida que quieres, sobre todo en las industrias que tienen un mayor impacto”, dijo.

Expresó que si contamina o no la granja Papo no será determinante, pues el pueblo de Homún eligió no ser “conejillo de indias y están en todos su derecho”.

Cuestión legal

A unas horas de haber concluido el ultimo plazo que la juez cuarta de distrito había otorgado para el desalojo de los cerdos, la abogada del grupo Indignación, Lourdes Medina Carrillo desmintió a la empresa Papo que solo tuviera cinco días para desalojar a los animales.

Expresó que el amparo de los cinco niños de Homún, que se promovió el día 28 de septiembre, por lo que el 1 de octubre se da una suspendió provisional para efecto de paralizar las operaciones de la granja porcícola.

“El 9 de octubre se dio la audiencia de la suspensión definitiva en la cual se dio una inspección judicial y donde se determina la suspensión definitiva del funcionamiento de la granja; el 23 de octubre se vuelve a ratificar esta suspensión definitiva, y se especifica que tanto las empresas interesadas (Papo y Kekén) tiene que quitar los cerdos y tratar las aguas y les da cinco días improrrogables para que acaten la suspensión”, dijo.

Explicó que esto significa que no se dieron cinco días para sacar a los cerdos de la granja, sino que les da una prórroga, porque la suspensión se dio desde el 1 de octubre.

“Ya pasaron 38 días para acatar la suspensión dictada por la Juez Cuarta de Distrito; otro de los puntos, es que las determinaciones de del 1, 9 y 23 de octubre, se reitero la decisión judicial, que las autoridades tenia que cumplir con esta suspensión y que no se ha hecho, y evidentemente es un hecho solapado por el Congreso del estado”, indicó.

Qué sigue

Medina Carrillo señaló que no hay la voluntad para cumplir con el mandato judicial, “lo más preocupante es que solapado y parece una burla por el Congreso del estado, por lo que este día presentamos un escrito donde se piden se cumplan todos los apercibimientos por el desacato”.

“Solicitamos que se dé vista a la gente del Ministerio Público federal para que inicie la carpeta de investigación, otro punto es que se proceda a las autoridades responsables como lo marca la ley por el desacato”, expuso.

La abogada especificó que las multas que se impongan a las autoridades (30 mil salarios mínimos de la Ciudad de México, por día de desacato), “se va a pagar del horario público, no de los bolsillos de los empresarios”.

Otro punto dijo, que la jueza para hacer valer su autoridad puede hacer uso de la fuerza pública, que en este caso le correspondería al Ejército Mexicano.

“También se pide a la jueza que se inicie los incidentes de inejecución del cumplimiento de esta sentencia, lo que daría como resultado que las autoridades involucradas en el desacato se les inhabilite para ejercer el cargo público que están ocupando y se les puede inhabilitar para ejercer cargos en un futuro, y esto es lo que pedimos ante una evidente burla de una autoridad, de una determinación judicial federal, y ante la invasión que está haciendo el Congreso del estado y solapando este desacato, y hacer cumplir el estado de derecho”, dijo.

Martha Capetillo reiteró que el Congreso el estado está prestando a una maniobra de la empresa para desacatar una sentencia.

“En el pueblo de Homún en el ejercicio de su derecho a la libre determinación organizó una consulta y determinó que no es su territorio para hacer pruebas de si se va o no a contaminar un lugar tan sensible como es la zona de recarga del anillo de Cenotes y en lo que incurre el Congreso del estado es en poner en riesgo a todo el pueblo maya”, dijo.

Verónica Camacho