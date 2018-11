El padre Solalinde advierte que ONG acarrea migrantes y armas

Alejandro Solalinde Guerra, sacedorte y defensor de los derechos humanos, acusó a la organización Pueblo Sin Fronteras de utilizar a los migrantes centroamericanos y a los mexicanos, incluido a él, para pasar a polleros, personas armadas y llevar de forma “impactante” e irresponsable a los indocumentados a la frontera de Tijuana, donde no hay solución.

El sacerdote narró cómo Pueblo Sin Fronteras se aprovechó del trabajo que él realizada con los migrantes para llevarlos hasta el albergue del estadio Jesús Martínez “Palillo”, en la Magdalena Mixhuca de la Ciudad de México, y sacarlos en la madrugada rumbo a Tijuana.

“Aquí hay un actor negativo que es Pueblo Sin Fronteras que se ha dedicado a acarrear gente a través de las caravanas y ellos caravanizaron este éxodo migrante. No debieron haberlo hecho, porque ellos son activistas, algunos son extremistas, pero sobre todo no creo que lo hagan por amor al arte, es lo que yo pienso. En sus caravanas siempre ponen a los niños, a las mujeres por delante y dan obviamente una imagen, como sí la tiene, de una crisis humanitaria, eso no lo dudo, pero que usen también a estas personas para ocultar tanto tráfico de personas, porque van polleros, van grupos que son llevados”, dice.