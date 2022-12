El futuro de Sheinbaum depende de una investigación creíble sobre atentado a Ciro: Germán Martínez

Germán Martínez Cázares, senador de la República en programa de radio. Cortesía

"El futuro de Claudia Sheinbaum y de su candidatura y de su eventual Presidencia de México pasa por una investigación creíble, auténtica, verificable y que todos la compremos", dijo el senador de la República Germán Martínez Cázares sobre el atentado que sufrió el perdista Ciro Gómez Leyva.

Manifestó que "en este país no va a triunfar el odio, el reconcor y el miedo" y advirtió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México que "nada de salir con tu verdad histórica" sobre la agresión del periodista.

En el programa "Ciro por la mañana", hoy el senador del Grupo Plural dijo que sobre la investigación no se sostendrá "chivos expiatorios" ni "torturados" para inventar y que no suceda como en la investigación de los resonsables al incidente de la Línea 12 del Metro que dejó 26 muertos y que no se "vaya al cajón de los olvidos".