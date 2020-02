El ex presidente Zedillo convirtió deuda privada en pública; le cuesta al país 2 billones de pesos:AMLO

Desde Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña el país ha sido fábrica de nuevos ricos.

El primer mandatario destacó que a los conservadores “decirles, recordarles que no somos iguales, porque ahora en medios, no en todos desde luego, en casi todos, hay sobre estos lamentables hechos mucho oportunismo, ‘zopilotean’”.

Asimismo puntualizó: “Vi hasta un cuestionamiento del que fue secretario particular de Zedillo, Liébano Sáenz, muy preocupado, supuestamente; nada más es cosa de recordarle a Liébano que cuando él estaba en la Presidencia se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública (Fobaproa)”.

¿Y saben cuánto le ha costado al país?

Dos billones de pesos. ¿Cuántos empleos, cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuánto bienestar?

“ Entonces -añadió- yo entiendo que en una circunstancia de estas haya una exigencia de justicia, además es lo que se debe de hacer, es lo mínimo, pero no debe de actuarse con oportunismo, o sea, es un asunto muy serio, no se puede utilizar el dolor de la gente, no se puede medrar”.

Por eso dijo que lo anterior “no significa de ninguna manera censura, es nada más poner las cosas en su lugar, que de repente nos salen paladines de la justicia quienes formaron parte del régimen opresor, el régimen de corrupción, el régimen de pillaje”, resaltó.

Por si fuera poco recalcó: “lo mismo los intelectuales orgánicos, que gritaban como pregoneros cuando se privatizaba el sector público, gritaban, y callaban como momia cuando se saqueaba al país. Entonces, esa amnesia…

“ Nos deben una explicación, nos deben el ofrecer disculpas, no lo hacen; y como si no hubiese sucedido nada, como si todo esto que está pasando hubiese surgido de la nada, de la nada, de repente surgió, desde que llegó Andrés Manuel se agravaron todos los males, todo se agravó, él es el culpable”, resaltó.

En su conferencia matutina añadió que “No estoy evadiendo mi responsabilidad, quiero nada más que seamos lo más objetivos posible y que actuemos con integridad y se hable con la verdad, o sea, no aprovechar estas circunstancias”, tras garantizar “libertad completa, absoluta”.

En cuanto a la corrupción dijo que: “Imagínense, si estábamos en el lugar 136 de corrupción en el mundo, pasamos sólo en 12 años del nivel 60 a 136, pues ni modo que eso no iba a impactar.

“Tenemos problemas de corrupción aceptados por el presidente de la Corte, cosa que es de celebrarse porque antes ni siquiera se reconocía que había corrupción, no se reconocía.

“Y ahora el presidente de la Corte, su informe último versó sobre eso y sobre el nepotismo, y desde luego la corrupción de jueces, de magistrados, no todos, pero sí avanzó mucho el mal y hay que limpiar, hay que acabar por completo con la corrupción” (Ariel Velázquez).