El día que Peña Nieto visitó a la reina Isabel II; un viaje de lujos y polémica

En marzo de 2015 Enrique Peña Nieto y entonces esposa, Angélica Rivera, protagonizaron uno de los viajes más polémicos de México, pue mientras el país atravesaba una crisis económica la pareja presidencial visitó a la reina Isabel II, en un viaje que estuvo lleno de lujos y grandes polémicas.

En ese entonces, la caída por los ingresos petroleros y la devaluación del peso ante el dólar obligaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer un gran recorte en el gasto público.

"Es necesario gastar menos y gastar mejor", indicó Luis Videgaray, quien en ese entonces era secretario de Relaciones Exteriores.

Viaje de Peña Nieto a la reina Isabel II estuvo rodeado de lujos

Peña Nieto junto a la reina Isabel en 2015

El pueblo mexicano se indignó por el viaje de Peña, pues en él se destinaron 7.1 millones de pesos, según reveló el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La pareja presidencial no viajó sola a Londres, pues de acuerdo con un reportaje de The Huffington Post, en ese mismo viaje participaron otras 200 personas, entre los que se encontraban los hijos del matrimonio, un famoso estilista, así como las hermanas del ex presidente y de la primera dama.

El INAI reveló que para el viaje de lujo de Peña Nieto se destinaron un millón y medio de pesos para catering VIP en el avión presidencial, más de un millón de pesos en la renta de autos y 3.85 millones de pesos en servicios aeroportuarios y combustible. Por si fuera poco en el Hotel Intercontinental Park Lane se registraron gastos por casi un millón de pesos en alimentos.

Pero ¿cuál era el motivo del viaje? Peña fue recibido por la reina Isabel II en el marco del año dual México-Inglaterra. En aquella ocasión el entonces presidente se reunió con el príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles como parte de sus actividades oficiales.

¿Cuántos años tiene el ex presidente Pena Nieto?

Fue presidente de México de 2012 a 2018

El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966, por lo que actualmente tiene 56 años de edad. Su mandato presidencial fue del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, fue precisamente en este periodo cuándo visitó a la reina Isabel II en un lujoso viaje.

