El día que AMLO destacó ante la ONU acciones de su gobierno ante el COVID-19

El 22 de septiembre de 2020, destacó AMLO ante la ONU las acciones que su gobierno implementó para mitigar los estragos de la pandemia de COVID-19, de igual manera aseguró en ese momento que los efectos que nocivos por la emergencia sanitaria iban a la baja.

Lo anterior ocurrió durante su participación en el Debate General del 75° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

“En mi mensaje a la ONU hablé de cómo, a pesar de la crisis sanitaria y económica, México avanza con pasos de gigante hacia la Cuarta Transformación de su vida pública”, informó a través de un video que compartió en sus redes sociales.

Participación de AMLO ante la ONU

Además de resaltar las acciones que su gobierno implementó frente a la crisis sanitaria, AMLO destacó en la ONU su movimiento llamado ‘La Cuarta Transformación’, pues explicó que antes hubo tres transformaciones en México: la Independencia, la Reforma y la Revolución.

“Nosotros desde hace mucho tiempo hemos luchado para conseguir un verdadero cambio en el país y así lo decidió después de muchos años el pueblo de México. (…) Estamos empeñados en llevar a cabo la Cuarta Transformación”, aseveró.

Sostuvo que, frente a la epidemia de coronavirus, el gobierno mexicano actúa a partir de criterios científicos y técnicos y con responsabilidad, priorizando la salud, el rescate de vidas humanas y la atención a las economías populares a través de programas sociales para garantizar bienestar.

“Estamos apoyando abajo, de manera directa al pueblo. Es de abajo hacia arriba. Estamos destinado recursos que son fruto del ahorro por no permitir la corrupción y fruto también de la austeridad republicana porque ya no hay lujos en el gobierno”, detalló.

Pide AMLO a ONU intervenir en distribución de vacunas contra COVID-19

Preocupa a AMLO distribución de vacunas contra COVID-19.

En el pasado mes de febrero, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la ONU para que convocara a una “reunión urgente” para abordar el “acaparamiento de vacunas” contra el COVID-19 llevado a cabo por los países donde están los laboratorios.

“Es algo que debe ver la ONU. Tiene que llamar a una reunión urgente para que no haya acaparamiento de vacunas porque faltan muchos países que no tienen acceso, no tienen la posibilidad”, expresó el mandatario en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

De igual manera pidió que se apliquen “mecanismos” para que se cumpla la resolución que aprobó el año pasado la ONU por iniciativa de México para promover el acceso equitativo a vacunas y medicamentos durante la pandemia.

