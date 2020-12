El contrato de Pemex a mi prima fue una ‘omisión’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá influyentismo en el caso de la asignación de contratos en Pemex a su prima, Felipa Obrador. Asimismo reconoció que desde el año pasado se detectó un posible conflicto de interés en los contratos de Pemex pero hubo omisión en el caso.

Aclaró que pese a que se conocía esta situación, no fue detectada en su momento en Petroleos Mexicanos (Pemex) y acusó omisión en el caso.Manifestó que en su momento el director del organismo, Octavio Romero Oropeza le comentó en 2019 que estaba involucrada su pariente y él sugirió no otorgarlos.

Sin embargo, dijo AMLO que posteriormente la empresa de su prima participó en procesos de licitación “y se entregó el contrato cuando el director de Pemex me informó, le comentó que se actúe de conformidad con la ley, porque no somos iguales, ese dicho que aunque se trata de familiares, no va a haber corrupción, no va a haber influyentismo”.

Felipa Guadalupe Obrador Olán

Fue una 'omisión' de Pemex haber entregado contratos a Felipa Obrador

Dijo estar con la conciencia tranquila, porque en su momento, cuando se planteó originalmente el posible conflicto de intereses se instruyó que no se otorgarán esos contratos.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de “La Verdad Noticias”, Petróleos Mexicanos (Pemex) rescindirá los contratos en los que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, participe directamente o en conjunto con otras empresas.

Mediante un comunicado, la dirección de Pemex aseguró que, desde el pasado viernes 4 de diciembre, se giró instrucciones para que se proceda a la rescisión de al menos dos contratos que le han sido adjudicados en lo que va de la presente administración.

Al mismo tiempo, advirtió que se realizará una investigación exhaustiva de cómo se llevaron a cabo los concursos en los que participó Felipa Guadalupe Obrador Olán, con el propósito de deslindar responsabilidades y dictaminar las consecuencias que deriven de la inobservancia a las instrucciones del Presidente de México y a los procesos normativos de la empresa, confirmando el compromiso con el combate a las prácticas irregulares que tanto daño han causado a la hacienda pública y a la nación.

Hasta donde se conoce, Pemex otorgó contratos por más de 365 millones de pesos a empresa de prima del mandatario mexicano.

