El conservadurismo no tiene futuro para el 2024: AMLO

El conservadurismo no tienen futuro para el 2024: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que, para las elecciones del 2024, el conservadurismo no tiene futuro, ya que no cuenta con dirigentes experimentados en el terreno político y administrativo.

Señaló que aquellos que han manifestado su intención de ser candidatos para contender por la presidencia de la Republica en 2024 pocos han estado en cargos públicos.

“No tiene futuro el conservadurismo, no tienen dirigentes, no tienen gente con experiencia en la administración pública, en la política. La mayoría de ellos nunca han tenido cargo de gobierno, han sido legisladores, pero es distinto, algunos ni siquiera de mayoría, sino de lista, no tienen experiencia.

Presumió que esto no sucede en su partido, Morena, donde hay hombres y mujeres, que "son unos profesionales".

“No es para presumir, pero del lado de la transformación son unos profesionales lo que pueden ser electos para darle continuidad a la transformación, a la continuidad con cambio. Han gobernador, son gente preparada, tienen experiencia”, aseveró.

En 2023 los conservadores se radicalizarán

Pero el titular del Ejecutivo federal vaticinó que para el 2023, año en el que también habrá elecciones en 6 entidades del país, los conservadores van a adoptar una postura radical, “más fuerte” y se lanzarán contra su gobierno para descalificarlo, por lo que deberá seguir informando como hasta ahora.

Subrayó que sus adversarios no tienen elementos ni autoridad moral para radicalizarse, pero su reto será tener las tres “P”: Paciencia, prudencia y presencia.

“No tienen elementos y no tienen razones de peso para no ser tan radical y decir que no tienen razones de peso, no tiene autoridad moral, porque todos los de una u otra forma, formaron parte de la corrupción que imperaba en el país (…) Se van a radicalizar los conservadores, se van lanzar más fuerte, pero hay que tener paciencia, prudencia y presencia, son las tres P. ¿Y qué da la presencia? pues el estar informando”, subrayó.

