El caso de la saxofonista María Elena Ríos está siendo atendido, asegura AMLO

El gobierno ha estado atendiendo el caso de la saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pregunta expresa, el mandatario federal señaló que el ataque con ácido que sufrió la saxofonista en 2019 ha sido atendido por las autoridades correspondientes desde que se conoció el hecho.

“Nosotros lo estamos atendiendo desde antes, hemos hablado con ella a través de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación, lo atiende Rosa Icela Rodríguez”.

Desde el Salón Tesorería, de Palacio Nacional, dijo que mañana jueves, en el marco del reporte semanal de Cero Impunidad, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentará un informe al respecto.

El político tabasqueño insistió en que el autor intelectual de esta agresión, el ex diputado priísta, Juan Antonio Vera Carrizal, sigue detenido pese a que un juez le concedió prisión domiciliaria.

Gobernador de Oaxaca buscará dar protección a la saxofonista

Cabe mencionar que ayer el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, luego de sostener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, señaló que buscaría un acercamiento con la saxofonista María Elena Ríos para determinar el tipo de protección que se le brindará para salvaguardar su integridad.

“Vamos a platicar con ella, la estamos buscando, sé que ella estaba atenta y preocupada por este resolutivo, nosotros nos solidarizamos con su lucha y vamos a estar cuidando, vigilando que no se cometan estos actos. Sí, vamos a darle la protección, pero primero vamos hablar con ella, ella nos dirá qué tipo de protección y de qué manera trabajaremos con ella”, dijo.

E insistió en que Vera Carrizal permanecerá preso en la Penitenciaria de Oaxaca, ya que el lugar que se propuso para seguir el proceso bajo la figura de prisión domiciliaria no cuenta con las condiciones de seguridad.

“Aún no lo que procede es que nosotros deberíamos ya de tomar inmediatamente la resolución del juez, que no lo hemos hecho porque estamos solicitando una nueva audiencia para que se revise este caso, nosotros informamos que no hay esas condiciones de seguridad”.

Jara Cruz calificó de equivocada la decisión del juez Teófilo Pacheco Pacheco, por lo que indicó que solicitará al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que se revise dicha resolución.

