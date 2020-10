El PT se quedaría solo en 2021; Ana Guevara no sería gobernadora de Sonora

El sueño de la aún directora de la Comisión Nacional de Cultura Fìsica y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, de ser candidata a gobernadora de Sonora con el apoyo de Morena se vería truncado, toda vez que en Palacio Nacional están enojados por la actitud del Partido del Trabajo (PT) - que propone a la exvelocista- respecto a la desaparición de los fideicomisos propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una nota editorial del portal La Política Online, que dirige el periodista Ignacio Fidanza, en Palacio Nacional (léase el presidente López Obrador) no gustó la actitud del PT en San Lázaro de no apoyar la eliminación de fideicomisos y ese giro terminó por consolidar la idea en el círculo presidencial de que el partido no tenga candidatos a las gubernaturas en juego el año próximo en el marco de la alianza con Morena. Si Alberto "Profe" Anaya (dueño del PT) quiere competir en algún estado podrá hacerlo, pero contra candidatos de Morena.

En paralelo, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sí tendría candidato aunque todavía resta definir en qué geografía. Manuel Velasco está muy cerca de conseguir un acuerdo y podría ser en San Luis Potosí o Colima.

El PT se quedaría sin la ayuda de Morena

El derrotero del PT en la búsqueda de poner un gobernador tuvo varias fases, dice el portal dirigido por Fidanza. Primero se buscó conseguir la nominación en Zacatecas, pero allí el senador Ricardo Monreal pondrá de candidato a su hermano David Monreal, que lidera todas las encuestas por Morena. Luego se apuntó a Guerrero, donde el proyecto tampoco adquirió densidad aunque el PT adhirió a Beatriz Mogica Morga a sus filas como su carta fuerte por la pelea de la candidatura.

Alberto Anaya, dirigente del PT

El último revés fue en Sonora. El PT promueve allí a Ana Guevara pero en el entorno presidencial no agrada el nexo que esta funcionaria tendría con el exgobernador panista Guillermo Padrés, aunado a las acusaciones de corrupción que pesan sobre la medallista olímpica.

El gran inconveniente que tiene la relación entre López Obrador y Anaya es que ambos entienden que el otro les debe. Anaya acompañó al tabasqueño en todas sus intentonas electorales antes de conquistar el poder y lo apoyó con diferentes tipos de recursos,incluso en el periodo donde AMLO se alejó de su entonces partido, el PRD.

Dice La Política Online que el presidente López Obrador asume que ya pagó esos apoyos con la bancada del PT en Diputados y, especialmente, con el cierre de los expedientes de la esposa de Anaya en el affaire de los Cendis que se había iniciado en el sexenio anterior.