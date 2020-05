‘El Mijis’ señala a diputados de SLP ser “doble moral” tras rechazar el aborto

Este jueves, la mayoría de los diputados del Congreso de San Luis Potosí votaron a favor de dictámenes que rechazan reformas constitucionales al Código Penal y a la Constitución Política del Estado, por lo que fue desechada la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación en la entidad.

Diputados son doble moral, dice ‘El Mijis’

Debido a lo anterior, el diputado local Pedro Carrizales Becerra, mejor conocido como ‘El Mijis’, arremetió contra sus compañeros integrantes de la LXII Legislatura, a quienes llamó doble moral por desechar la iniciativa que permitiría el aborto, y los acusó de legislar con miras a las próximas elecciones y no a favor de las personas que votaron por ellos.

Se llama ser doble moral; se los dije en sus caras y se los sostengo.



Quien toma decisiones pensando en elecciones y no en representar los derechos y las necesidades de las mujeres, no debe tener un espacio, porque solo buscan poder y dinero, no un México más chido. ✌���� https://t.co/INeReKsISX — El MIJIS (@mijisoficial) May 21, 2020

“Se llama ser doble moral; se los dije en sus caras y se los sostengo. Quien toma decisiones pensando en elecciones y no en representar los derechos y las necesidades de las mujeres, no debe tener un espacio, porque solo buscan poder y dinero, no un México más chido”, escribió ‘El Mijis’ en su cuenta de Twitter.

En la misma red social recordó que al tomar protesta como legislador juró representar a los mexicanos y no representar y defender sus ideologías, “soy hijo de Dios, pero como diputado juré representarlas, no representarme. Bajo el amparo de Dios, los diputados rechazan el aborto, el mismo dios que no invocan ante las muertes, el que no les gobierna cuando se chingan lana, al que no rezan mientras hay crisis”, recalcó.

Diputados de SLP dicen “no” al aborto

Durante la sesión ordinaria por videoconferencia que se desarrolló la mañana de este jueves que con 20 legisladores a favor, tres abstenciones y cuatro en contra, rechazaron la iniciativa que buscaba modificar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí para legalizar el aborto después de 12 semanas de gestación.

Y después rechazaron la iniciativa que promovía reformar el Artículo 16 y adicionar dos párrafos al artículo 12 de la Constitución Política del Estado con el que se buscaba reconocer a las mujeres el derecho de interrumpir voluntariamente su embarazo en un término máximo de 12 semanas de gestación.

#SesiónOrdinaria Se desecha por improcedente iniciativa que promovía reformar el artículo 16; y adicionar dos párrafos al artículo 12, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. — Congreso del Edo SLP (@CongresoEdoSLP) May 21, 2020

Fueron los diputados del Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), e incluso una de Morena, quienes se pronunciaron por el respeto al derecho a la vida y expusieron que no se trata de un tema de clases sociales, de ricos contra pobres, sino de salud pública y de mantener y proteger el derecho a vivir de todo ser humano, ese es el argumento fundamental, dijeron.

En tanto, los diputados de Morena Pedro César Carrizales Becerra, Alejandra Valdés Martínez y Marite Hernández Correa defendieron la interrupción legal del embarazo y dijeron que no se podía legislar en base a creencias religiosas sino pensando en que la realidad nos rebasó y hoy en día, pues el aborto es una práctica común que pone en riesgo la salud de las mujeres.

#SeraLey

Banda, orgullosamente puedo decir que la comisión que presido es la única que elaboró un dictamen a favor de la despenalización del aborto y que lamentablemente votó en contra PAN, PRD, y hasta una compañera de Morena.



La lucha no termina aquí. ✌���� — El MIJIS (@mijisoficial) May 21, 2020

“Orgullosamente puedo decir que la comisión que presido es la única que elaboró un dictamen a favor de la despenalización del aborto y que lamentablemente votó en contra PAN, PRD y hasta la compañera de Morena. La Lucha no termina aquí”, sentenció.