El Mijis revela si es vegetariano, dice que hay que defender a los animales

El controversial político de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, quien es mejor conocido como “El Mijis” ha hecho una revelación a sus seguidores en Twitter ya que ha confirmado cuál es su dieta predilecta, pues asegurando que solo desayuna, come y cena frijoles esto porque desea defender a los animales.

Fue mediante su cuenta de Twitter que el político “El Mijis” publicó un video donde se le puede ver comiendo un plato de frijoles cuando se encontraba en un mercado popular, mientras decía que este plato lo come desde que era muy pequeño, asegurando que tampoco come carne.

El Mijis revela que no come carne ¿porque no lo hace, es vegetariano?

“Desde morro desayuno, como y ceno solamente frijoles, tortilla, queso, huevo y salsa. Si, se puede vivir comiendo así y aparte estar panzón”, publicó.

Aunque dijo que no come carne, “El Mijis” dejó entendido que él no se considera vegetariano, pero señaló que ya es tiempo de defender a los animales, aunque sea de ser devorados.

Creo que en estos tiempos para defender a los animales necesita uno ser vegetariano; la neta no lo soy, pero no como carne; desde morro desayuno, como y ceno solamente frijoles, tortilla, queso, huevo y salsa.



Si, se puede vivir comiendo así y aparte estar panzón.✌���� pic.twitter.com/ZRZLmo1paZ — El MIJIS (@mijisoficial) February 8, 2020

¿Quién es El Mijis?

Pedro César Carrizales Becerra es diputado local de San Luis Potosí pero lo conocen más como El Mijis, este joven político fue elegido el pasado 1 de julio en México ganando por la coalición Juntos Haremos Historia, misma que del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Pero “El Mijis” de joven estuvo en el mundo de las pandillas de San Luis Potosí, al grado de llegar a ser adicto a las drogas y al alcohol, pisado la cárcel en varias ocasiones, como él mismo reconoce, de hecho él mismo ha dicho que al “Perderle el miedo a las drogas fue lo que me marcó. Porque mientras les tengas miedo, no entra nada”.

Ahora El Mijis se ha vuelto famoso por sus publicaciones que realiza en las redes sociales, de las cuales ha sido muy entusiasta, de hecho es mediante su cuenta de Twitter que dice ser un embajador de grupos vulnerables, así como defensor y luchador incansable por la igualdad.

