El Mijis regresaba de su quimio y sufre accidente

El Mijs regresaba de su quimio y sufre accidente

Tal y como LA VERDAD NOTICIAS dio a conocer en días pasados, que el diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, conocido como El Mijis, padece cáncer desde hace un año y se muestra optimista con su tratamiento, pero hoy después de regresar de su quimioterapia sufrió un accdidente.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí informó que el legislador sufrió un aparatoso accidente cuando regresaba de recibir quimioterapia por el cáncer que padece desde hace un año, debido a que un tráiler fue el que volcó el vehículo en el que El Mijis venía acompañado de su equipo de trabajo.

Solamente resultó con algunos golpes de acuerdo a los primeros informes que han dado las autoridades que tomaron conocimiento de los hechos en la carretera México-Querétaro. Otros vehículos se vieron involucrados en los hechos.

Cabe recordar que apenas el lunes, el diputado se enfrascó en una guerra de “tuitazos” con el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, quien se estacionó en un lugar de “carga y descarga” y fue multado, situación que publicó y El Mijis criticó. Noroña lo llamó oportunista.

El Mijis sufrió lesiones pequeñas

El diputado local en el Congreso de San Luis Potosí conocido como El Mijis pero de nombre Pedro César Carrizales Becerra, y que saltó a la fama tras ganar la elección tras haber pertenecido a una banda y que luego lucha por los derechos y sacar a la juventud de esos males, reveló a través de sus redes sociales que padece cáncer.

Asimismo, dio a conocer que será sometido a una intervención quirúrgica como parte de un tratamiento contra la enfermedad que le fue detectada hace un año y que no había revelado.

Al chile voy a sobrevivir al cáncer, pero no quiero morir de un coraje.



Antes de tomar decisiones debe garantizarse el varo para la protección a víctimas y periodistas, no podemos deberle más a quienes de por si les debemos justicia.✌���� — El MIJIS (@mijisoficial) October 1, 2020

Te puede interesar:Pleito tuitero de Gerardo Fernández Noroña y El Mijis. ¿Por qué?

El diputado local agregó que se guardó la noticia durante un año para no lastimar a los que ama, mientras siguió trabajando en sus tareas legislativas, pero ahora lo anunció y se muestra optimista de que saldrá adelante de su cirugía, de la que ya no dio más detalles. A veces da miedo aceptar la realidad. Hoy entro a cirugía después de un año de luchar contra el cáncer. Me alejé y guardé la noticia sin ver que podía lastimar a quienes me aman, redactó en su cuenta de Twitter el diputado del Congreso de San Luis Potosí.