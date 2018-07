'El Mijis', próximo diputado de PT- Morena en San Luis Potosí

Pedro César Carrizales Becerra 'El Mijis' se colocó como el ganador virtual por la diputación local en el Distrito VIII de San Luis Potosí por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ (Morena-PT-PES), con el 33.42 por ciento de la votación.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) informó que la coalición que impulsa al próximo diputado obtuvo 24 mil 247 votos, en el corte de las 20:00 horas del 2 de julio.

En segundo lugar quedó Octavio Arredondo Mata, de la coalición PAN-Movimiento Ciudadano, con el 24.7 por ciento de los votos y en tercer lugar Karina López Cervantes, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 17.22 por ciento.

Pedro Carrizales ha sido señalado por su pasado como chavo banda y tener antecedentes penales al estar preso por herir a balazos a cuatro personas en el año de 2011.

Sin embargo 'El Mijis' ha negado las acusaciones ya que asegura que es víctima de guerra sucia por parte del PRD, ya que el distrito que ganó estaba en manos del partido.

“Yo no voy a negar quién soy, fui un chavo banda, pero recompuse el camino, he trabajado mucho en contra de la discriminación en contra de este sector de la población, pero me quieren atacar. He sido hasta víctima de extorsión; los que roban son los de traje, yo no cuento con antecedentes penales, aunque policiales sí. En el caso del ataque a cuatro personas fui absuelto, me hicieron pruebas de pólvora y se demostró que yo no fui”