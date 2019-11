El Mijis posa completamente DESNUDO para un calendario (FOTOS)

El diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, mejor conocido como "El Mijis" se ha visto envuelto en un gran escándalo, luego de compartir unas fotografías en las que luce completamente desnudo.

Y es que fue el mismo diputado quien compartió las candentes imágenes a través de sus redes sociales, lo que desató una gran polémica, ya que "El Mijis" es uno de los políticos más queridos.

La fotografía que compartió el diputado corresponde a un desnudo que hizo en 2015, junto a un grupo de jóvenes, quienes posaron completamente desnudos para una candente revista.

En la imagen se puede ver a "El Mijis" y otros cinco jóvenes cubriendo sus parte íntimas únicamente con una hoja, lo cual desató gran polémica en redes sociales.

En tanto, "El Mijis" explicó a sus seguidores que esa fotografía forma parte de un proyecto que realizó junto con un grupo de amigos cuando pertenecían al Movimiento Juvenil Popular de San Luis Potosí.

Mostrando su cuerpo como “Dios lo trajo al mundo”, "El Mijis" recorrió más de siete estados bajo la leyenda “Un grito de existencia”, en donde actualmente el diputado funge como activista.

"El Mijis" explicó en redes sociales, que la única manera que se les ocurrió para hacer dinero rápido fue quitarse la ropa y tomarse fotos para un calendario, el cual tuvo bastante éxito.

“En el 2015 recorrimos 7 estados en bici por “un grito de existencia” Quisimos hacer nuestro “calendario” para recaudar lana pa no quedarnos a medio camino. No lo hagan y menos con una planta que da alergia! La calle no me mató; me ayudó a encontrar el motivo de mi existencia y una familia!”, escribió el diputado junto a la publicación.

Las imágenes generaron polémica en redes sociales, en donde las internautras señalaron que "El Mijis" luce muy bien.