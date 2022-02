"El Mijis" lleva 20 días desaparecido; su búsqueda se extiende a 4 estados.

La familia de Pedro César Carrizales Becerra, activista y exdiputado local de San Luis Potosí, conocido como el “Mijis”, no sabe nada de él desde el 1 de febrero. Se cumplen ya 20 días desde su desaparición y la incertidumbre aumenta con el pasar del tiempo.

Es de mencionar que no es la primera vez que esto ocurre, en octubre del año pasado, también se reportó su desaparición mientras iba camino a un centro de espectáculos en San Luis Potosí para protestar de forma pacífica en contra de Lalo Mora, vocalista de Los Invasores de Nuevo León, por presunto acoso sexual contra diversas mujeres.

En la citada ocasión, según relató el “Mijis”, fue secuestrado y lo liberaron luego de cantar un tema de Lalo Mora, condición que le fue impuesta por sus captores para no quitarle la vida. Entonces, fue localizado por la Guardia Nacional en el municipio ide Zaragoza y estaba golpeado.

Incrementa la angustia por desaparición de "El Mijis"

La Verdad Noticias informa que, ahora, la preocupación de la familia del Mijis y sus amigos incrementa ante los antecedentes de amenazas, secuestro, tortura y ataques en su contra. En el mes de octubre, fue localizado tras 15 horas de ser reportado como desaparecido; esta vez, lleva semanas sin que las autoridades puedan dar con su paradero.

En el último audio que envió a su pareja el 2 de febrero, revelado por Milenio Televisión, se le oye decir: “Mi amor, ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron. Me tenían detenido los policías, los Gafes, pensaron que era de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá, no te preocupes, te amo”.

“Te sigo marcando sobre el camino, mija, no he podido ir hablando porque me tenían detenido, lo que quiero es salir de aquí ya. Gracias, te amo, no puedo ir hablando mucho, mija”, agregó.

¿Existen indicios del paradero de "El Mijis"?

Luis Felipe Orozco, el vicefiscal de Tamaulipas, declaró el 9 de febrero que hay indicios de que pudo haber estado en Nuevo Laredo entre el 1 y el 4 de febrero. Sin embargo, la esposa de “El Mijis” confesó que no hay avances en su búsqueda.

Con ese dato extra, su búsqueda se extendió y la fiscalía de Tamaulipas se sumó a las investigaciones que realizan las autoridades de San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila. La última vez que se supo de él estaba en Coahuila.

