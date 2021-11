“El Mijis” fue torturado; sólo lo liberaron tras cantar un tema de Lalo Mora

El diputado potosino, Pedro Carrizales Becerra alias “El Mijis”, sufrió un “secuestro express” durante la madrugada del pasado 31 de octubre. Y ahora, por primera vez el legislador ha dado algunos detalles de lo que vivió con los sicarios que lo retuvieron por 14 horas, y quienes presuntamente están vinculados al cantante Lalo Mora.

Durante una entrevista con el medio Radio Fórmiula, Carrizales reveló que sufrió diversos tipos de tortura desde que lo “levantaron”, y que la única forma en la que le “perdonaron” la vida, fue tras cantar una canción de Mora, conocido vocalista del grupo “Los Invasores de Nuevo León”.

Como te revelamos en La Verdad Noticias, "El Mijis" desapareció tras protestar por el concierto de Lalo Mora, ya que el diputado está en contra del cantante por las diversas denuncias de presunto acoso sexual que tiene el artista, quien recientemente fue criticado por tocarle el seno a una fan sin su consentimiento.

“El Mijis” y su familia fueron amenazados de muerte por atacar a Lalo Mora

El diputado de San Luis Potosí se ha declarado contra el cantante de regional mexicano/Foto: El Financiero

El “levatón” que sufrió Pedro Carrizales fueron por dos supuestos motivos: el primero, las múltiples protestas contra Lalo Mora por los señalamientos de acoso sexual contras sus fans; y el segundo debido a su misión de llegar al concierto que otorgaría la noche del pasado sábado 30 de octubre, pues “no querían que llegara a baile”.

Por lo tanto, el político de San Luis Potosí señaló que una semana antes de su protesta contra Mora, tanto él como su familia recibieron múltiples amenazas de muerte, por lo que los tuvo que enviar a otro estado para protegerlos.

“Recibí una semana amenazas de muerte, de hecho a mi familia la mandé a otro estado por lo mismo, toda la semana que me iban a matar, que por haberme metido con “el viejón” (Lalo Mora), que era de los González”, explicó Carrizales Becerra.

El Mijis compartió en sus redes sociales que haría una protesta contra Mora/Foto: Twitter

“De hecho, no están aquí en San Luis, estoy solo. Ahorita estoy en el hospital y no sé, a ver qué me dicen porque todo el día me la pasé en la Fiscalía y ya me vine a checar porque tengo muchos golpes, tengo una bola por el hígado y las costillas”, detalló el diputado.

A pesar del peligro latente, el Mijis decidió asistir al Domo, un centro de espectáculos en su estado natal, aunque no lo hizo con muchas personas, pues, dijo, no los quiso arriesgar, ya que su plan era vestirse de mujeres para ingresar al show.

Sin embargo, no logró concretar su manifestación, ya que antes de que iniciara el evento fue secuestrado por presuntos sicarios, aunque no otorgó más detalles de todo lo que padeció durante las horas que estuvo cautivo, debido a la investigación existente en torno al caso.

Sicarios iban a matar a Pedro Carrizales

Esta no es la primera vez que El Mijis sufre un secuestro o es amenazado de muerte/Foto: Debate

Los sujetos que retuvieron a Carrizales le dijeron que para salvar su vida debía cantar un tema de Mora, de lo contrario le iban a disparar: “Cuando me tiran en un municipio, que ya iba con la bolsa en la cabeza, y me bajan del carro y siento piedritas, entonces dije: ‘ya me van a matar’”, reveló.

“Entonces me dicen: ‘A ver hijo de tu pinch* madre, si no te sabes una canción del Viejón, te vamos a matar aquí por hablador’, así que les canté la de ‘Dos coronas’”, reveló el diputado y ex pandillero.

“Les canto la canción, me bajan, me marean, uno me agarra la mano y me dice ‘vas a caminar todo derecho donde apunta tu mano si te vemos para otro lado, pues ya sabes (...) cuando me encuentra la Guardia Nacional me encuentra todo espinado”, relató.

“El Mijis” fue localizado en el municipio de Zaragoza por la Guardia Nacional, aunque Carrizales mencionó que estuvo pidiendo ayuda a los automovilistas pero nadie lo ayudó, hasta que un joven se acercó para auxiliarlo, ya que aún tenía la bolsa en la cabeza, y fue esta persona quien llamó a las autoridades.

