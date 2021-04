La presión contra el INE ha sido retomada por Félix Salgado Macedonio. Esto porque el candidato de Morena criticó que el árbitro electoral nacional tenga la facultad de fiscalizar su campaña a la gubernatura, cuando es una tarea que debería recaer en el Instituto Electoral de Guerrero, donde registró su candidatura.

“El INE tiene superpoderes, entonces habrá que legislar sobre eso, incluso legislar sobre la permanencia o no del INE. Yo digo que ya cumplió, debe desaparecer este INE y darle vida a otro (que esté) comprometido con la equidad, comprometido con la imparcialidad”, dijo en esta ciudad.

Félix Salgado: "El INE posee superpoderes"

Como informó La Verdad Noticias, Félix Salgado macedonio salió la ayer por la mañana de Acapulco rumbo a la CDMX, en caravana con cientos de simpatizantes. Buscan presionar al INE luego de que el TEPJF ordenó reformular la sanción al morenista.

Ante el anuncio de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) regresó su caso al INE para que lo reconsidere, Félix Salgado Macedonio adelantó la caravana de autos que tenía planeada comenzar saliendo desde Acapulco.

El INE es parcial y debe desaparecer, reitera Félix Salgado Macedonio.

El punto de reunión fue frente al Parque Papagayo, en el Asta Bandera. En punto de las 5 de la mañana ya había unos 50 vehículos listos para salir rumbo a CDMX, con el fin de protestar afuera del INE y presionarlo en la resolución que deberá emitir en las próximas horas, sobre si le retira o no a Salgado la candidatura en Guerrero.

Félix Salgado, antes de salir, detalló que la caravana sería encabezada por su combi, después se formarían camionetas con las banderas de Morena y de México, luego el equipo de comunicación y después, los seguidores.

“Cada quien lleva su propio vehículo, paga su gasolina y propia comida, para que después los del INE no digan que yo estoy pagando todo”, agregó. Trascendió que el recorrido se efectuó a través de la carretera federal, donde habitantes de otros municipios se unieron a la caravana.

El Toro espera de la nueva resolución del INE “una amonestación, una multa, ya se lo dijeron en el Tribunal (Electoral). No pueden quitarme la candidatura, tengo derechos como mexicano a votar y ser votado; por lo tanto, no me pueden quitar la candidatura. Lo hicieron mal, muy mal”, sentenció.

