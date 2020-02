El "Comandante Borolas", Felipe Calderón ganó con trampas en 2006, insistió AMLO

El ex presidente Calderón en 2006 gano con trampas, insistió AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que en 2006 el otrora ganador de la contienda presidencial el panista Felipe Calderón fue ungido con triquiñuelas y trampas electorales, al tiempo de descartar opinar sobre su nuevo partido “México libre, anque cabe resaltar que el año pasado comparó a este político con el "Comandante Borolas", por el tamaño de la camisola y la gorra que portó en eventos miltiares.

INE, cerró los ojos por años

En su conferencia de prensa matutina manifestó que: “ya conocen ustedes mi opinión sobre el INE (Instituto Nacional Electoral), creo que no se han portado bien, pero no tengo por qué cuestionar el que se le dé registro a un partido político. No creo que sea correcto el que yo cuestione eso”.

“Ese instituto se hizo de la vista gorda en elecciones fraudulentas, los que están ahora y los anteriores. Nada más recordemos lo que fue el 2006 o el 12, dinero a raudales para la compra del voto y nunca vieron nada”, recalcó.

“Bueno, pruebas. Está prófugo el que recibió dinero para la campaña en el 2012, la campaña del PRI, y Lozoya, o sea, es de dominio público que Odebrecht entregó dinero para la campaña ¿o no? Comprobado.

Y añadió: “Entonces ya se acaba eso y tiene que haber democracia. No a la compra de votos, no al tráfico con la pobreza de la gente, no al uso del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, no la falsificación de actas, el relleno de urnas. Nosotros fuimos víctimas de eso”.

Votaron de más

“Me acuerdo que en el 2006 una casilla allá en Ciudad Valle, San Luis Potosí, de 300 ciudadanos, sacó Calderón 500 votos, una nada más, pero ¿para qué me pongo aquí a hablarles de todas las trampas que hicieron para imponer a Calderón en la Presidencia? Eso se debe de terminar y que participen todos, pero que haya elecciones limpias y libres”.

“Y ya que estamos hablando de esto, porque van a llevarse a cabo elecciones el año próximo en varios estados, no es nada más que el gobierno federal no va a participar, porque no debe hacerlo, vamos a estar pendientes todos para que no lo hagan los gobiernos estatales o los gobiernos municipales; o sea, todos vamos a cuidar, desde luego delegados, cualquier funcionario, aquí vamos a hablar de ese tema”, insistió.

Resaltó que: “Y ya es delito grave el fraude electoral, y denuncias y a la cárcel el que cometa fraude electoral sin derecho a fianza, pero tenemos que dejar establecida la democracia, ese es el objetivo.

A favor de partidos

Expuso que es bueno que “existan los partidos y haya participación política democrática en nuestra sociedad, malo sería que existieran grupos de presión, grupos de intereses creados o grupos opositores en la clandestinidad, pero si son partidos son ciudadanos que se agrupan en función de un ideal, en función de un programa para participar pacíficamente en la vida pública del país, es totalmente legal y legítimo”, precisó.

Reiteró que les da la bienvenida a nuevos partidos políticos. “Ayer hablamos de eso, de que tenemos que dejar establecida la democracia, el hábito democrático, porque esa ha sido la asignatura pendiente. No ha habido democracia en México, pero estamos hablando de siglos, no hubo democracia en los tres siglos de dominación colonial”.

Añadió que antaño el poder, o lo tenía el arzobispo o lo tenía el virrey, y a veces se peleaban, bueno, quemaron el palacio en un pleito entre el virrey y el arzobispo, hubo aquí como 70 muertos, y se quemó el Palacio porque el arzobispo se enfrentó al virrey y lo excomulgó, hubo un zafarrancho. Eso era la Colonia, tres siglos fue así, de España nos mandaban a los virreyes y los virreyes dominaban a las provincias, los estados actuales con lo que se llamaban alcaldes mayores.

Reiteró que: “luego la Independencia, todo el siglo XIX, lo hemos dicho, Santa Anna 11 veces presidente de México, Porfirio Díaz 34 años, se llevaron casi todo el siglo XIX, dos. México fue país de dos hombres, ¿cuál democracia?, sólo el periodo de 10 años de la República restaurada.

“El siglo XX, a pesar de que Madero quería la democracia con el sufragio efectivo y la no reelección, el triunfo de la Revolución y la democracia se hace a un lado. Se avanza en el terreno social, en el terreno económico, pero no en lo político, no en lo democrático. Ayer lo recordaba, se fue con Porfirio, pero quedó doña Porfiria. Es hasta ahora que empieza a haber democracia” (Ariel Velázquez).