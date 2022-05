El Bronco se defiende, escribe carta narrando inconsistencias en su detención

A través de sus redes sociales, Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’, publicó una carta en la que narra paso a paso lo que sucedió el 15 de marzo, día en el que fue detenido por autoridades estatales a la salida de un rancho y denunció una serie de inconsistencias por cometidas antes, durante y después del proceso.

Así mismo negó que haya querido fugarse del estado ya que el día que fue privado de su libertad, iba llegando del estado de Coahuila, y se dirigía a General Terán para reunirse con unos amigos, quienes le iban a mostrar la preservación de la flora y fauna.

Tras su detención, ingresaron a Rodríguez Calderon al penal de Apodaca, en donde permanece hasta este momento.

El ex político estatal señaló que cuando se detuvieron en la carretera porque supuestamente había un enfrentamiento armado entre civiles y policías, él le preguntó a uno de sus escoltas qué sucedía y le respondieron que tenían órdenes de permanecer ahí.

“Dentro de otros 15 minutos de espera, uno de ellos se acerca a mí y me dice que trae una orden de aprehensión contra mí, yo me sorprendo pensando que era una broma”.

El ex candidato presidencial independiente pensó que todo era una broma pero al ver la seriedad del asunto, pidió ver la orden, pero no se la enseñaron y sólo consiguió ver un documento en el celular del agente.

“Yo le exijo que me la muestra en físico y sólo me respondía que no podría hacerlo porque no la traía”.