"El Bronco" expone a senador; pide que se le "declare"

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco, tras la nueva denuncia que interpuso el senador Samuel García en su contra, dijo que a lo mejor "le gusta". Además, lo acusó de vender facturas y advirtió que debe justificar de dónde sacó dinero para comprar bienes inmuebles.

"Le gusto, pues que se me declare... creo que le ganó el complejo, que nos da a todos a veces, lo entiendo; quieres gobernar, pero tiene que aprender primero a templarse, tiene que conocer la tierra, los zapatos Ferragamo no vana a la Alianza", comentó.

El ejecutivo estatal también aseguró que el senador por Movimiento Ciudadano no conocer la pobreza.

"Él no conocer la escuela pública, no sabe qué es eso, él no conocer la dificultad que tienen miles y miles de personas, pero quiere gobernar, bueno, pues ya es decisión de los nuevoleoneses", expuso.