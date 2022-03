‘El Bronco’ "está delicado" de salud, confirma Manuel de la O

El ex gobernador de Nuevo León presentó complicaciones de salud dentro del penal de Apodaca.

El ex secretario de Salud de Nuevo Léon, Manuel de la O, dio a conocer que el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón conocido como ‘El Bronco’ presentó síntomas de diverticulitis durante la noche del jueves.

El ex funcionario realizó una visita al penal de Apodaca 2, donde se encuentra preso el ex gobernador por delitos electorales por el que presuntamente se le acusa. De acuerdo a los informes el ex mandatario tiene antecedentes de hipertensión arterial.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, la madrugada del 17 de marzo un juez dictó prisión preventiva para Rodríguez Calderón por su presunta participación en la comisión de delitos electorales durante su campaña presidencial del 2018.

‘El Bronco’ presenta complicaciones de salud

El ex gobernador presentó problemas de salud.

El ex funcionario de salud informó que fue el ex gobernador de Nuevo León quien solicitó que fuera atendido personalmente por él. Por lo que fue tras un chequeo de rutina, que se confirmó que el ex mandatario presentó síntomas de diverticulitis, pequeñas bolsas que se forman en la pared interna del intestino y que pueden causar dolor abdominal intenso, fiebre y náuseas.

De la O explicó que la evolución de Rodríguez Calderón ha sido satisfactoria, pese a que tiene antecedentes de hipertensión arterial. “Por el momento sí (puede ser atendido en el penal), ya se le dio el tratamiento y, por el momento, tiene una evolución satisfactoria”, declaró el médico.

Respecto al estado de ánimo del ex mandatario, el ex funcionario aseguró que “está muy bien, tranquilo, relajado”.

¿Dónde está ‘El Bronco’?

Fue detenido el 15 de marzo.

Jaime Rodríguez Calderón fue trasladado a la prisión de Apodaca, al norte de la zona metropolitana de Nuevo León, luego de ser detenido en su rancho, en el municipio neolonés de Terán, el pasado 15 de marzo.

La detención de ‘El Bronco’ se derivó de una denuncia interpuesta en julio de 2018, por presuntas irregularidades detectadas en la recolección de firmas para su entonces campaña presidencial en 2018. Asimismo, se la señala por presunto desvío de recursos humanos y materiales.

