El Bronco ¿Cuándo es la nueva audiencia del exgobernador por el caso Ecovía?

Como sabes el pasado viernes 8 de abril de 2022, El Bronco, quien fue en el periodo anterior el Gobernador de Nuevo León fue llevado a su audiencia de imputación, pero esta terminó siendo diferida para una nueva fecha, ya que al parecer había algunas irregularidades, ¿para cuándo será?

En La Verdad Noticias te revelamos que Jaime Rodríguez había tenido dolor en la zona lumbar y algunos otros detalles de salud, pero tras someterse a estudios su salud parece no estar en riesgo.

Anteriormente te contamos sobre los escándalos que vivió; sin embargo, ahora te diremos todo lo que debes saber sobre su nueva audiencia.

El Bronco volverá a tener una nueva audiencia

Luego de que el equipo de abogados del ex Gobernador de Nuevo León indicara que no conocían la carpeta de investigación en su totalidad y que algunos se encontraban mal de salud, el juez decidió diferir la audiencia en dos partes, la segunda se llevará a cabo este 11 de abril de 2022.

Cabe mencionar que la audiencia fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción quien lo acusó de abuso de autoridad por la requisa de Ecovía, a la cita llegó Jaime Rodríguez, y de forma virtual estuvieron los otros ex funcionarios acusados, los cuáles son Manuel “N”, ex titular de Metrorrey, Jorge “N” y el ex titular de la Agencia Estatal del Transporte (AET), pues, el ex titular de Desarrollo Sustentable, Roberto “N”, también acusado no se hizo presente.

¿Cómo se llama la esposa de Jaime Rodríguez?

Se llama Adalina Dávalos Martínez y está casada con ella desde el año de 2006.

