El 8 de agosto AMLO recibirá la constancia de presidente electo

Andrés Manuel López Obrador recibirá la constancia de mayoría el próximo miércoles 8 de agosto, esto después de que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los juicios de inconformidad presentados por Nueva Alianza y Encuentro Social en contra de las elecciones fueran improcedentes.

Con lo anterior, es oficialmente el presidente electo hasta la toma de posesión, el 1º de diciembre.

La magistrada presidenta, Janine Otálora Malassis, explicó que no es suficiente con tener registrados algunos incidentes o anomalías menores para solicitar la anulación de los resultadosde las elecciones del pasado 1º de julio.

Anteriormente les habíamos informado que a pesar de que su candidato, AMLO, ganó la Presidencia, el partido Encuentro Social es el partido que más impugnaciones presentó en contra de los resultados.

De acuerdo con El Financiero, hasta el 29 de julio pasado se habían presentado en total 68 reclamos: dos en contra de las elecciones para diputados federales, dos en contra de la de senadores, y uno en contra de la votación presidencial. Además claro que las 63 de Encuentro Social.

Pero no, no se trata de una arrepentida, sino de no querer perder su registro. Recordemos que el PES es uno de los que no alcanzó el 3% en alguna de las elecciones federales.

Para Berlín Rodríguez, representante del partido ante el INE, algunos de los votos que debería tener el PES fueron contados como de otros partidos de la coalición “Juntos Haremos Historia”, particularmente a favor de Morena.

Encontramos que no nos habían contabilizado cerca de 95 mil votos, o muchos se los pasaron a Morena”, argumentó.

A mediados de julio, el Instituto Nacional Electoral (INE) expuso que era posible que el Tribunal Electoral entregase a López Obrador la constancia que lo acredite como presidente electo en las primeras semanas de agosto.