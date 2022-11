Ebrard se declara preparado para ser candidato: “Llevo 40 años entrenando”

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reiteró una vez más sus intenciones de ser presidente de México, ya que aseguró que lleva 40 años entrenando para ocupar dicho puesto. El canciller ha declarado públicamente que quiere contender en las elecciones 2024 por la presidencia.

Al respecto, el funcionario recordó que ha tenido cargos en la Secretaría de Seguridad Pública, también fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social y jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que aseguró que tiene experiencia en la función pública. Además, anteriormente ha dicho ser “una corcholata reconocida”.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Marcelo Ebrard es una de las figuras políticas que son consideradas presidenciables rumbo a las elecciones 2024, junto con Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, aunque los que tiene más posibilidades según las encuestas son él y Sheinbaum.

Ebrard quiere ser presidente

Marcelo Ebrard reiteró que ha recorrido el país y sabe cuáles son las problemáticas de México debido a su trayectoria. “Pues me he estado preparando toda la vida. Soy modesto, no quiere decir que ya sé todo, pero no me atrevería a hablar sobre el país si no hubiera pasado todo ese trayecto”, indicó.

Explicó que esperará a que se definan los tiempos electorales para dar a conocer si dejará su actual encargo para competir por la presidencia de México.

“El año que entra el partido tiene que definir, supongo yo en el mes de enero o algo así, cuáles son las reglas del juego en cuanto a si va a haber debates o no; cuándo tienes que separarse de su cargo los funcionarios que quieran participar, cómo se va a hacer la encuesta”, señaló.

Marcelo Ebrard en las encuestas

Las encuestas indican que la candidatura presidencial se definirá entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, pues ambos encabezan las preferencias para ser los abanderados de Morena en las elecciones 2024.

