Ebrard responde al New York Times por reportaje sobre colapso de la Línea 12

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer este domingo sus respuestas a varias preguntas del diario estadounidense The New York Times, que recientemente publicó una investigación en la que se responsabiliza al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México por el accidente en la Línea 12 del Metro.

El canciller compartió a través de su cuenta de Twitter un documento de 15 páginas, fechada el 3 de junio, en el que concentró sus respuestas a los cuestionamientos que el Times le hizo para corroborar datos e incluirlos en su investigación.

En el documento, Ebrard acusa al diario estadounidense de incurrir en “premisas falsas” y de “asumir una postura adversarial” para la elaboración de sus preguntas, cuyas respuestas, aseguró, fueron ignoradas en la construcción del duro reportaje publicado este domingo.

Ebrard se lava las manos ante el New York Times

Ebrard el día de la inauguración de la Línea 12 del Metro.

Entre sus respuestas, el funcionario federal niega que la construcción de la Línea 12 del Metro se haya acelerado con la elección de un paso acelerado, en lugar de ser subterráneo, para abaratar costos y entregar la obra antes de que terminara su administración en diciembre de 2012.

Mencionó a su sucesor en el cargo, Miguel Ángel Mancera, de cuya gestión, dijo, aún no se saben los detalles sobre el mantenimiento que se le dio a la línea en cuestión después del sismo del 19 de septiembre de 2017, pues muchos documentos aún siguen reservados.

Ebrard también negó que en 2008 se haya hecho una reducción al presupuesto para la Línea 12 y que supuestamente el trazo de la línea fue implementado de forma que se evitara expropiar terrenos, viviendas y negocios para acelerar su construcción.

Aseguró que las decisiones sobre la construcción no fueron suyas, sino de un grupo colegiado integrado por expertos en ingeniería de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y de otras instancias internacionales.

Pide Ebrard investigación imparcial sobre el accidente

Ebrard rechazó que grupo CARSO haya sido elegido por su gobierno para construir la Línea 12.

El secretario de relaciones exteriores hizo hincapié en que el accidente de la Línea 12, que dejó saldo de 26 personas fallecidas, exige una investigación “radicalmente imparcial y escrupulosamente técnica” que solo puede hacerse “a través de peritajes objetivos e indagaciones sordas al ruido del escándalo y despegadas de cualquier interés político”.

Ebrard afirmó que todos los reportes de fallas estructurales en la Línea 12 del metro por la Auditoría Superior de la Federación en 2008 fueron debidamente resueltas, e incluyó en su respuesta documentos que hacen constar la operabilidad de los trenes y de la infraestructura de la vía.

Cuando se le preguntó por qué el gobierno de la Ciudad de México “eligió” a la empresa CARSO de Carlos Slim, y si esta elección se basó en la influencia del empresario en la política mexicana, Ebrard escribió que CARSO obtuvo parte del proyecto después de concursar por él a través de “una licitación internacional abierta”.

La portada de la edición dominical del The New York Times fue dedicada al reportaje “Por qué colapsó la Línea 12 del Metro“, en la que se responsabiliza a Marcelo Ebrard y a la empresa de Carlos Slim por la tragedia del pasado 3 de mayo.

