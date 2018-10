Ebrard responde a críticas de Calderón y Fox; Maduro asistirá a la toma de protesta

Marcelo Ebrard señaló que México abrirá sus puertas a todos los jefes de Estado en una política exterior de respeto.

Por tal motivo, Marcelo Ebrard dijo que el gobierno electo que tomará posesión el próximo 1° de diciembre invitó a todas las jefas y jefes de Estado del mundo, sin distinción, por la importancia que tiene México en el orbe.

Así lo señaló, el próximo Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard luego de las criticas emitidas por los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox por la confirmación de la asistencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la ceremonia.

Que quemadota te has dado, @m_ebrard , invitando a criminales con manos llenas de sangre como @NicolasMaduro . A él NO se le invita a ningun lado, menos a México. Incluso @realDonaldTrump lo rechazó. @lopezobrador_ y equipo la están regando, Maduro NO puede pisar suelo mexicano. https://t.co/7aFAid6fMh

Y es que ambos expresidentes cuestionaron la invitación de Maduro, y piden se le retire.

Sin embargo, la respuesta de Ebrard Casaubón fue contundente este sábado, al afirmar que dada la relevancia de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional no se retirará la invitación.

“México no interviene; es más, es una doctrina mexicana: México no interviene en reconocer o no reconocer a ningún gobierno… Entonces, alguien puede opinar en contra de un dirigente o un presidente, y otro, de otra ideología, en contra de otro, pero México no prejuzga sobre eso. Nosotros invitamos a todos”, señaló.