Ebrard asegura que para ingresar a EE. UU. sólo pedirán prueba negativa de PCR

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores de México ha informado que el gobierno de Estados Unidos aún no está pidiendo que las personas que ingresen a su territorio estén vacunadas contra COVID-19, sino que solamente podrán viajar a dicho país presentando una prueba de PCR negativa.

No obstante, el canciller explicó que en el caso de las personas que deseen viajar a naciones que pertenecen a la Unión Europea, va a depender de en qué semáforo de riesgo se encuentre México.

“Si estamos en rojo, si te van a requerir que estés vacunado con las vacunas autorizadas por la EMA, pero estamos en pláticas para que eso no sea el caso, para que si no estamos en rojo podamos ingresar con PCR”, declaró el canciller mexicano.

Ebrard aclara que no se necesita vacuna para viajar a Estados Unidos

Ebrard aclaró durante la conferencia matutina en Palacio Nacional que los viajeros no necesitan vacunarse para ir a Estados Unidos. Aunado a esto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell señaló que hasta ahora no existe evidencia científica de que aplicarse dos vacunas “anticovid” de distinta farmacéutica tenga un impacto negativo en la salud de las personas.

Sin embargo, recomendó no hacerlo a fin de no afectar la cobertura o la capacidad de las vacunas de lograr un efecto protector, esto lo aclara debido a que la UE no acepta todas las vacunas que se han administrado en la población mexicana.

“Y bueno, con respecto a esta situación de vacunas que se piden para ingresar a diversos países, resulta una situación inconveniente cuando un país no reconoce una vacuna que se aplicó en México, pero no hay motivo de salud pública que haga pensar que se requiere otra vacuna adicional”, declaró Gatell.

¿Con qué vacunas sí puedes viajar a Europa?

La Unión Europea no acepta todas las marcas de vacunas/Foto: El País

Para viajar a Europa, la UE acepta oficialmente las vacunas de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca. Pero esto no incluye la versión de AstraZeneca fabricada en India ni muchas otras utilizadas en países en desarrollo, como las producidas en China y Rusia, como te hemos mencionado en La Verdad Noticias.

No obstante, algunos países como Bélgica, Alemania y Suiza, sí permiten la entrada a personas que recibieron vacunas no incluidas en la lista de la UE. Mientras que otros, como Francia e Italia, no lo hacen.

En el caso de Estados Unidos, como lo declaró el canciller Marcerlo Ebrard, no hay ninguna restricción en este sentido y recibe viajeros vacunados o no, pero que hayan dado negativo al virus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) le ha insistido a los países a reconocer todas las vacunas que han autorizado.

